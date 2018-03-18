Кружева, черная икра и пошлые клипы: спор Навального и Собчак в цитатах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Навальный не соглашается объединяться с Собчак, обвиняя ее в лицемерии

Оппозиционер Алексей Навальный в эфире своего канала заявил, что кандидату в президенты Ксении Собчак "огромные деньги предлагали за выдвижение" и она якобы сама ему об этом сказала в неофициальной беседе. Собчак в ответ обвинила Навального во лжи.

Собчак начала выступление на канале Навального за 20 минут до конца выборов. Она пригласила оппозиционера объединиться в рамках партии, которую они создают вместе с Дмитрием Гудковым на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

В ответ на это Навальный заявил, что Собчак якобы "была частью махинации для того, чтобы срывать наш бойкот", имея в виду свои призывы не голосовать, чтобы обеспечить невысокую явку и поставить под вопрос легитимность победителя выборов. Сама она сказала, что это ложь.

Позднее в разговоре с корреспондентом издания "Медуза" Собчак заявила, что разговор звучал иначе. "Разговор про деньги был, только я не говорила, что мне заплатят - я говорила, что нашла спонсоров, я позже сказала, кто это. Очень жаль, что Алексей сейчас придумывает и так переворачивает ситуацию", - сказала она.

Русская служба Би-би-си выбрала самые яркие цитаты из выступлений обоих политиков.

Об объединении

Ксения Собчак: Учитывая, что мы с Димой Гудковым создали партию, которая будет объединять людей с самыми разными взглядами - оппозиционными, правыми, левыми - будет правильно после выборов начать переговоры о совместных действиях. Приглашаю встретиться и обговорить дальнейшие шаги. Власть поступила несправедливо, и я понимаю, как тебе тяжело. Тяжелее, чем мне. Но предлагаю объединиться ради наших избирателей.

Алексей Навальный: Если ты думаешь, что ты сказала эти ритуальные фразы и я поверю в эту ложь - ответ: нет. Я не собираюсь плести кружева. Это не несправедливость. Ты была частью махинации. Для того, чтобы срывать наш бойкот. Ты, безусловно, являешься частью системы, в чем я разочарован. Поздравительную телеграмму Путину отправила? Ты сегодня вышла с участка и сделала то, ради чего Путин тебя допустил на выборы.

Об икре и корпортативах

Навальный: Вот ты говоришь: "Давайте объединимся!" Мои люди тогда мне скажут: "До свидания!" Они не захотят работать с человеком, который проводил корпоративы для "Газпрома", который рекламировал черную икру.

Собчак: Ты за эти годы изменился. Посмотри, сколько раз ты повторил про черную икру. Сколько ты говоришь про виллу хоккеиста Овечкина - хотя ты знаешь, что он сам на нее заработал. У меня была скромная кампания. И я все сама заработала на нее. Лучше зарабатывать деньги корпоративами, чем советами директоров мутных компаний. А по поводу оскорблений - тебе не стыдно самому? Ты показывал пошлые клипы с [кандидатом в президенты от КПРФ Павлом] Грудининым. Зачем эта мелочность? Ты же храбрый человек.

О поездках по стране

Собчак: Я объездила больше всего городов среди других кандидатов. Мы можем бесконечно говорить: "Ты врешь - нет, ты врешь!". Я знаю, что я тогда говорила у тебя дома. Я тебе предлагала выдвинуть твою жену Юлю - ты отказался. Нам надо показывать людям, что мы объединены общей целью. Но люди видят только то, что мы ругаемся. И этим людям хуже от того, что Путин опять захватил власть. И сегодня за него действительно голосует большинство. Так давай бороться за этих людей сообща. Нам нужен был один кандидат, чтобы дорваться до телевидения, и я это сделала. И я говорила про коррупцию и лично президента.

Навальный: Все, что ты сейчас сказала, это пустые слова. Они ни о чем. Это благоглупости: а было бы классно, если бы можно было пить морскую воду и тебя не тошнило при этом. Я человек из реальной жизни. Мои проблемы такие: у меня в Кемеровской области выгоняют наблюдателей, потому что ты этому помогла. Вы с [кандидатом в президенты Григорием] Явлинским отозвали у них направления. Мои проблемы в том, что у меня в штабах обыски каждый день. У меня начальник штаба [Леонид] Волков под арестом. Ты, выйдя с места голосования, сказала, что в твоем маленьком проценте виноваты люди, которые ведут забастовки.

О президентских амбициях

Навальный: Я никогда не буду выше этой подлости.

Собчак: Поэтому ты никогда и не станешь президентом.

ЦИК отказался зарегистрировать кандидатом в президенты Алексея Навального в конце декабря прошлого года. Навальный объявил бойкот президентским выборам под названием "Забастовка избирателей". В январе прошла одноименная акция протеста по всей России, собравшая тысячи людей.

О выдвижении на выборы Ксении Собчак стало известно в сентябре прошлого года. Она пошла на них под лозунгом "Против всех". Перед этим Собчак встречалась с нынешним президентом Владимиром Путиным и обсуждала с ним свое выдвижение, но, по ее словам, не согласовывала этот шаг, а лишь уведомила о таких планах.

По словам Собчак, Путин был недоволен. При этом многие СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждали, что идея выдвинуть Собчак появилась в Кремле, чтобы отвлечь внимание от Навального и его "забастовки избирателей" и повысить явку за счет людей, которые не хотят поддерживать никого из кандидатов.