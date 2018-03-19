ЦИК объявил предварительные итоги выборов. У Путина - 76,66%

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Центральная избирательная комиссия России огласила предварительные итоги президентских выборов. Действующий глава государства Владимир Путин получил 76,66% - больше, чем когда-либо в своей жизни.

Глава ЦИК Элла Памфилова объявила об итогах на утреннем заседании комиссии после обработки 99,83% протоколов. Когда будут подсчитаны 100% голосов, она не уточнила, напомнив лишь, что у комиссии есть десять дней на подведение окончательных итогов (нужно еще посчитать участки за рубежом).

"По результатам предварительной обработки Владимир Путин победил на выборах, набрав беспрецедентное количество голосов", - заявила Памфилова.

76,66% голосов за Путина - это 56 миллионов 206 тысяч 514 голосов, пояснил замглавы ЦИК Николай Булаев. Путин избран на шесть лет, это его четвертый президентский срок.

На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,80%. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,66%, телеведущая Ксения Собчак 1,67%. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский набрал 1,04%, бизнес-омбудсмен Борис Титов - 0,76%, еще меньше получили самовыдвиженцы Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).

Явка на выборах составила 67,49%. Проголосовали 73,36 миллионов человек, сообщила Памфилова.

В Москве явка составила 59,95%. Путин получил в Москве 70,88%, на втором месте - Грудинин с 12,47%. В Санкт-Петербурге, родном городе действующего президента, он набрал 75,01% голосов, на втором месте Грудинин с 9,04%, на третьем месте - Собчак, также уроженка Петербурга (4,33%, а в Москве у нее 4,08%).

Рекорд Путина

Еще ночью ЦИК после подсчета 87,13% протоколов объявил, что Путин, баллотирующийся на четвертый срок, побил собственный рекорд, собрав голоса более 56 миллионов человек. На выборах в 2012 году у него было 45 миллионов 602 тысяч 75 голосов (63,6% от принявших участие в голосовании), в 2004 - 49 миллионов 565 тысяч 238 голосов, в 2000-м - 39 миллионов 740 тысяч 434 голоса.

Уже в первых отчетах ЦИК накануне вечером Путин набирал больше 70% голосов. Он отметил победу, выступив сначала на митинге на Манежной площади, приуроченной годовщине аннексии Крыма, а затем в своем предвыборном штабе.

Журналисты спросили Путина, не собирается ли он после окончания четвертого срока после паузы снова выдвинуть свою кандидатуру в 2030 году.

"Послушайте, мне кажется то, что вы говорите - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до ста лет здесь буду сидеть? Нет", - заверил Путин.

На вопрос, не планирует ли он реформу конституции, запрещающей ему баллотироваться через шесть лет на пятый срок, он ответил: "Пока я никаких реформ не планирую конституционных". Однако добавил, что не исключил перемен после выборов: "Все течет, все меняется".

На вопрос о будущем правительства Путин обещал ответить после инаугурации.

Выборы как референдум

Ночью же Центризбирком отчитался о том, что явка после обработки более 95% протоколов превзошла результаты президентских выборов 2012 года и составила около 67%.

СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщали, что задолго до выборов была поставлена цель провести выборы в форме референдума о доверии к Путину по формуле "70 и 70" - 70% голосов за действующего главу государства при 70%-ной явке. В Кремле отрицали постановку такой задачи.

Наблюдатели накануне сообщали о нарушениях на выборах в разных регионах страны. Вбросы бюллетеней были зафиксированы в том числе в Москве и Подмосковье. Однако о масштабных фальсификациях - подобных тем, что были на парламентских выборах 2011 года - эксперты не заявляли. ЦИК же считает, что за исключением шероховатостей выборы прошли честно и гладко.

"Подчеркну, что в основном серьезных жалоб не зафиксировано пока", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Из-за нарушений, по ее словам, были отменены итоги голосования на пяти участках.

Эксперты связывают высокий результат Путина, о котором в вечера воскресения докладывает ЦИК, с последним обострением в отношениях Москвы и Запада, в том числе с делом об отравлении в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Произошло резкое усиление восприятия выбора как референдумных и необходимости объединения вокруг лидера, что сработала как на процент явки, так и на процент кандидата", - сказал "Ведомостям" руководитель близкого к Кремлю центра ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Об этом же говорила и Памфилова. "Большое спасибо лидером некоторых западных государств, не буду их называть, которые внесли свою лепту, - сказала она на утреннем заседании ЦИК. - Мы никогда не расслабляемся, когда идет такое давление".

Media playback is unsupported on your device "Чушь, бред, нонсенс": Путин - об обвинениях в отравлении Скрипаля

Путин в разговоре с журналистами поздно вечером после выборов назвал "нонсенсом" и "бредом" заявления британских властей о вероятной причастности России к отравлению Скрипаля.

В ночь после выборов и утром в понедельник Путина поздравили с победой лидеры Китая, Венесуэлы, Боливии, Кубы, Сербии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси и Таджикистана. Западные лидеры не торопятся с поздравлениями.