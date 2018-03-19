Правообладатель иллюстрации EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в критическом состоянии

Группа международных экспертов прибывает в понедельник в Британию, чтобы изучить тип нервно-паралитического вещества, который был использован для отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Делегация из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетит военную лабораторию в Портон-Дауне, которая находится в графстве Уилтшир в нескольких километрах от Солсбери.

Тем временем ЕС выразил безусловную солидарность с Британией по поводу расследования дела по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

В заявлении ЕС содержится призыв к России ответить на все вопросы, которые задают британские следователи, а также полностью раскрыть информацию по истории разработки отравляющих веществ типа "Новичок".

Эксперты в Портон-Дауне говорят, что тип отравляющего вещества, примененного против Скрипаля и его дочери Юлии, впервые был разработан в Советском Союзе.

Президент Путин заявил, что участие в этом отравлении российских властей - накануне прошедших в воскресенье всеобщих выборов и предстоящего Чемпионата мира по футболу - невозможно себе представить.

Выступая после того, как стали известны результаты прошедших выборов, в четвертый раз избранный российский президент еще раз подчеркнул, что Россия уничтожила все запасы химоружия, добавив, что предполагать участие в этом отравлении госструктур - это "полная чушь".

Министр иностранных дел Борис Джонсон ранее обвинил Москву в том, что она специально создавала запасы подобного вещества типа "Новичок", который, как полагают, и был использован при отравлении Скрипалей.

Джонсон находится в Брюсселе, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой в этом вопросе как со стороны Евросоюза, так и со стороны НАТО.

Химики из базирующейся в Нидерландах независимой организации ОЗХО должны также встретиться с ведущими это дело следователями. На вынесение заключения у них может уйти не менее двух недель.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты из ОЗХО посетят лабораторию в Портон-Дауне

Теория о вентиляционной системе

66-летний Сергей Скрипаль и 33-летняя Юлия остаются в критическом состоянии в больнице. Они были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери, где до этого посетили местный паб и ресторан.

Полиция Лондона расследует это дело как покушение на убийство. Полицейские в очередной раз обратились к населению с призывом сообщить любые подробности перемещения в Солсбери и его окрестностях 4 марта бордового седана BMW 320D с регистрационным номером HD09 WAO.

Согласно источникам в полиции, на которые ссылается американский телеканал ABC News, Скрипаль и его дочь могли быть отравлены через вентиляционную систему автомобиля.

Полицейские собрали 762 улики и продолжают просматривать 4000 часов записей камер видеонаблюдения. Полиция заявляет, что в расследовании этого преступления сделан существенный прогресс, однако следствие может растянуться на недели, если не месяцы.

Следующие шаги

Как заявила на прошлой неделе премьер-министр Тереза Мэй, использованное в этом преступлении вещество было квалифицировано как принадлежащее к группе боевых нервно-паралитических веществ "Новичок", разработанных в Советском Союзе.

Борис Джонсон в интервью Би-би-си отметил: "На самом деле у нас есть свидетельства того, что за последние 10 лет Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы "Новичка".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция сообщает, что расследование этого преступления в Солсбери может затянуться на месяцы

В субботу российское министерство иностранных дел заявило о выдворении в течение ближайшей недели британских дипломатов в ответ на решение британских властей выслать 23 сотрудника российского посольства.

Российские власти также объявили о закрытии представительства Британского совета в России - неправительственной организации, занимавшейся развитием культурных связей между двумя странами, а также британского консульства в Санкт-Петербурге.

Премьер-министр Тереза Мэй в ответ заявила, что британское правительство обдумает в ближайшие дни дальнейшие шаги вместе с партнерами и союзниками.

В то же время генпрокурор теневого кабинета министров Шами Чакрабати повторила позицию Лейбористской партии о том, что инцидент со Скрипалем - это либо потеря российскими властями контроля, либо умышленное нападение.