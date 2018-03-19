Город в Венесуэле выпустил собственную валюту

Правообладатель иллюстрации Twitter/@JoseAGuerra Image caption На купюрах изображен Хосе Андрес Элорса - местный герой войны за независимость от Испании

В связи с острым дефицитом в стране наличных денежных средств венесуэльский город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту, которая так и называется - "элорса".

Как объясняют местные власти, "элорса" поможет местным жителям и гостям города рассчитываться друг с другом за покупки на городских рынках во время праздничных ярмарок, которые начинаются с понедельника.

Власти Элорсы обеспокоены тем, что гиперинфляция и дефицит наличности очень негативно сказываются на городской торговле.

"У людей нет боливаров, чтобы рассчитаться за покупки. Поэтому мы выпустили купюры в двух номиналах [50 тысяч и 100 тысяч]... и мы уже продали купюры на сумму 2 млрд боливаров", - рассказал мэр города Солфредди Солорзано.

Новую городскую валюту можно приобрести с помощью банковского перевода в администрации города. Местные власти при покупке "элорса" берут комиссию в 8%. Непотраченные деньги можно вернуть в городскую администрацию, и средства, потраченные на приобретение местной валюты, будут возвращены.

На купюрах изображен Хосе Андрес Элорса - местный герой войны за независимость от Испании, в честь которого город и получил свое название.

Местный бизнесмен Кануто Гарсия говорит, что идея выпустить городскую валюту пришла, когда местные власти и бизнес увидели, что люди почти ничего не покупают во время проведения ярмарок.

Инфляция в 6000% и рис за "панали"

"Теперь все, кто хочет купить что-либо - хоть конфеты, хоть корову - теперь могут себе это позволить", - отметил предприниматель.

В понедельник в городе открывается большая праздничная ярмарка, и власти города надеются, что благодаря выпуску "элорса" жители города будут делать больше покупок.

В Венесуэле - самые высокие темпы инфляции в мире. За период с февраля 2017 по февраль 2018 цены в стране выросли на 6000%. Венесуэльцам запрещено тратить более 10 тысяч боливаров за день на одного человека. Эта сумма на черном рынке эквивалентна 5 американским центам, а 2 млрд боливаров (общая стоимость проданной "элорса") стоят менее 9 тысяч долларов.

Элорса - не первый венесуэльский город, власти которого задумались о выпуске собственной валюты. В декабре одна из общин в столичном Каракасе также начала печатать собственные купюры - "панали". Их можно обменивать на рис, который производит кооператив, расположенный на территории общины.

В стране несколько лет продолжается падение экономики, растет инфляция, ощущается острый дефицит товаров первой необходимости и медицинских препаратов. Из-за нехватки продовольствия в Венесуэле зафиксирован очень высокий уровень недоедания среди детей.

По результатам опроса, проведенного в начале 2017 года, за время острого экономического кризиса 75% жителей Венесуэлы в среднем потеряли почти девять килограммов веса.