Британия и ЕС согласились отсрочить реальный "брексит"

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Глава делегации Британии Дэвид Дэвис (слева) и глава делегации Евросоюза Мишель Барнье назвали договоренность "решающим шагом"

Лондон и Брюссель заключили договоренность о том, что после формального выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года Британия еще почти два года будет оформлять развод с союзом и одновременно сохранять все права члена ЕС, кроме права голосовать.

Объявляя во вторник об этой и некоторых других договоренностях, главы делегаций Мишель Барнье и Дэвид Дэвис назвали их "решающим шагом".

Другие договоренности включают соглашение о правах граждан ЕС в Британии и подданных Соединенного Королевства в остальных странах ЕС. По словам Барнье, к обещаниям сохранить все нынешние права тех граждан стран ЕС, кто уже живет в Британии, добавилась договоренность о том, что граждане ЕС, которые приедут в Британию в переходный период, получат те же права, что и те, кто прибыл до "брексита".

Переходный период продлится с 30 марта 2019 года до конца декабря 2020 года.

Сторонам, однако, еще предстоит договориться по некоторым принципиальным вопросам, в том числе - по вопросу о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Договоренность, достигнутую делегациями во главе с Дэвисом и Барнье, еще должны будут завизировать своими подписями на саммите на этой неделе премьер-министр Британии Тереза Мэй и лидеры остальных 27 стран Евросоюза.

Вырвались из цейтнота

Мишель Барнье сказал во вторник, что договоренность о переходном периоде добавит уверенности бизнесу, который очень беспокоился из-за неясности по поводу условий работы после марта 2019 года.

Теперь, как надеется Барнье, стороны смогут приступить к обсуждению будущего договора о свободной торговле и других аспектах отношений Евросоюза и Британии после "брексита".

Впрочем, стороны договорились еще не обо всех условиях переходного периода: предстоит, например, решить, какова будет роль Европейского суда правосудия (расположенный в Люксембурге верховный суд ЕС). Однако в этот 21-месячный период Британия уже сможет вести переговоры о торговых соглашениях со странами извне Евросоюза.

Противники "брексита" с самого начала говорили, что Британии и Евросоюзу физически не хватит времени урегулировать все детали будущих отношений за два года, отведенные на выход Лиссабонским договором.

Теперь стороны отвели себе еще почти два года и надеются уложиться в этот срок.