Собчак попросила Путина помиловать брата Навального

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Оппозиционер Алексей Навальный ранее обвинял Собчак в работе на Кремль

Кандидат в президенты Ксения Собчак передала Владимиру Путину просьбу о помиловании 16 человек, которых она считает политзаключенными. Путин пообещал рассмотреть вопросы и подумать.

Российский президент на следующий день после выборов, на которых одержал победу, провел двухчасовую встречу со своими соперниками. Он предложил им обменяться мнениями "о том, что нужно будет делать совместно для решения задач, стоящих перед страной".

О том, что смысл встречи Собчак с президентом был в том, чтобы передать ему список политических заключенных и потребовать их освободить, сообщила доверенное лицо Собчак Марина Литвинович. В штабе, по ее словам, рассчитывают, что этих людей амнистируют или помилуют. Путин уже пообещал этот список изучить.

В список Собчак попали 16 человек, в том числе брата оппозиционера Алексея Навального Олег. Он отбывает срок по так называемому делу "Ив Роше". В конце 2014 года братьев Навальных признали виновными в хищении более 26 млн рублей у компании "Ив Роше", а также в отмывании денег. Оба отрицали причастность к преступлению, называя дело политически мотивированным. Тем не менее Олег получил 3,5 года колонии общего режима. Алексей получил такой же срок, но условно.

Навальный в воскресенье во время дебатов с Собчак в эфире своего канала на YouTube обвинил ее в работе на Кремль - якобы Собчак была частью махинации для того, чтобы срывать бойкот выборов - и заявил, что ей "огромные деньги предлагали за выдвижение". Собчак ответила, что это ложь.

Кто еще попал в список Собчак

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Об освобождении политзаключенных Путина просили и другие кандидаты. Например, Григорий Явлинский говорил с президентом о деле главы представительства правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Оюба Титиева, сообщил Би-би-си пресс-секретарь политика Игорь Яковлев.

Титиева 9 января задержали по подозрению в хранении наркотиков. В автомобиле "Лада Калина", которым он управлял, нашли пакет с веществом "со специфическим запахом марихуаны". Титиев отрицает, что наркотики принадлежат ему.

Ранее глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки по факту задержания Титиева. В обращении говорится, что уголовное преследование главы чеченского "Мемориала" может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики могли быть подброшены.

Кандидат от Партии роста Борис Титов передал Путину полную версию так называемого "лондонского списка". В него входят предприниматели, желающие вернуться в Россию из-за рубежа. Бизнес-омбудсмен встречался с ними с Лондоне в начале февраля - на встрече присутствовали несколько десятков человек.

Частично список был озвучен в феврале на пресс-конференции Титова - тогда же он говорил, что уже передал перечень Владимиру Путину.

Что еще просили побежденные у победителя

Как сообщил Би-би-си кандидат Сергей Бабурин, он рассказал президенту о своей экономической программе и идее евразийской интеграции, а также поблагодарил за аннексированный Крым. Кандидат Максим Сурайкин предложил Путину увеличить пенсии. "У нас пенсионеры получают 8-12 тысяч рублей в месяц, а за коммунальные услуги платят 6-7 тысяч", - объяснил он Би-би-си.

Сурайкин также предложил Путину назначить пятерых кандидатов - его, а также Павла Грудинина (КПРФ), Ксению Собчак, Григория Явлинского и Сергея Бабурина - членами Совета федерации по президентской квоте, чтобы они могли реализовать свои инициативы и сдержать обещания перед теми, кто за них проголосовал.

Титову, который имеет доступ к президенту, будучи омбудсменом по делам предпринимателей, и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, у которого есть кресло депутата Госдумы, ресурс сенатора не нужен, считает Сурайкин.