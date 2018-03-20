Британские власти требуют доступа к серверам фирмы, собиравшей данные для Трампа

  • 20 марта 2018
Александр Никс Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Александр Никс возглавляет Cambridge Analytica

Британский комиссар по защите информации Элизабет Денэм пообещала получить ордер на обыск для изучения баз данных и серверов, которые используются британской компанией Cambridge Analytica.

Фирму обвиняют в несанкционированном использовании данных 50 млн пользователей социальной сети "Фейсбук" во время избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

Компания отрицает все обвинения.

В понедельник британский телеканал Channel 4 показал скрытно снятое видео разговора с руководителем компании Александром Никсом, в котором он рассказывает, как его компания может дискредитировать политиков в интересах своих клиентов.

На вопрос корреспондента, выдававшего себя за потенциального клиента, о том, насколько глубоко фирма может копнуть в поисках компромата, Никс ответил: "Ну, мы делаем гораздо больше".

Например, рассказал Никс, можно предложить потенциальному объекту войны компроматов взятку и заснять это на видео.

Также он сообщил, что может "отправить несколько девушек в дом кандидата", отметив при этом, что украинские девушки очень красивы и это обычно прекрасно срабатывает.

Никс добавил: "Я просто перечисляю примеры того, что можно сделать и уже делалось".

Channel 4 сообщил, что журналист телеканала представился посредником богатого клиента, который хотел добиться избрания одного из политических кандидатов в Шри-Ланке.

Cambridge Analytica утверждает, что репортер неверно представил содержание записанных разговоров.

"Подыгрывая ходу беседы и желая оградить нашего клиента от конфуза, мы разыграли несколько нелепых вымышленных сценариев. Cambridge Analytica не поддерживает и не принимает участие в намеренном провоцировании, даче взяток и соблазнении людей", - говорится в заявлении компании.

Расследование

Британский комиссар по защите информации, в обязанности которого входит наблюдение за неприкосновенностью личных данных и открытостью госорганов, начал расследование в отношении Cambridge Analytica. Компанию обвиняют в использовании данных миллионов пользователей "Фейсбука", которые были получены с помощью онлайн-тестам.

Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли утверждает, что компании удалось собрать данные миллионов людей, в большинстве случаев без их согласия.

Комиссар Элизабет Денэм потребовала у Cambridge Analytica предоставить доступ к базам данных и серверам до 18:00 по Лондону, но, по ее словам, компания отказалась подчиниться.

"Я не принимаю их объяснения, поэтому буду вынуждена обратиться в суд для получения ордера. Нам нужно попасть туда, проверить базы данных, серверы и понять, каким образом компания обрабатывала и удаляла данные", - сказала она в интервью Channel 4.

"Серьезное нарушение"

Cambridge Analytica настаивает, что при получении и обработке данных были соблюдены все применимые правила. Компания Facebook в минувшую пятницу сообщила о приостановке доступа Cambridge Analytica к своим платформам и данным до окончания собственного расследования.

"Это часть всеобъемлющей внутренней и внешней проверки, которую мы проводим с целью выяснить истинность заявлений о том, что данные, полученные через Facebook, по-прежнему существуют. Если эти данные по-прежнему существуют, то это серьезное нарушение правил Facebook и является неприемлемым злоупотреблением доверием и нарушением обязательств, принятых компанией", - говорится в заявлении соцсети.

Facebook также сообщил, что создатель блиц-опроса Александр Коган согласился пройти проверку. Также она отметила, что Уайли, первым рассказавший о том, как собирались и использовались данные, от проверки отказался.

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