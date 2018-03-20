Лидер лейбористов: диалог с Путиным неизбежен, невзирая на "новичок"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Джереми Корбин призвал вести диалог с Россией с четким пониманием британских интересов

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что считает необходимым сохранять контакты с Россией, несмотря на то, что, как он выразился, "все пальцы" указывают на причастность Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В радиоинтервью Би-би-си Корбин подчеркнул, что, если он придет к власти, то будет строить отношения с российским президентом Владимиром Путиным исходя из четкого осознания британских ценностей.

В этой связи, рассказал он программе World at One, он не будет бояться задавать Путину неприятные вопросы о соблюдении прав человека в России.

Ранее второй человек в нынешнем руководстве лейбористов, теневой министр финансов Джон Макдоннелл, заявил, что считает Путина ответственным за отравление Скрипаля.

Нюансы позиции Корбина

Сергей Скрипаль, в прошлом осужденный в России за государственную измену, и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в городе Солсбери на юго-западе Англии 4 марта. Они до сих пор остаются в критическом состоянии.

Следствие установило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "новичок", которое, как заявила премьер-министр Тереза Мэй, с высокой вероятностью было произведено в России. На минувшей неделе Мэй потребовала от Москвы срочно ответить, было ли это химическое оружие применено с ведома российских властей или без.

После отказа российских властей ответить на это требование Британия выслала 23 российских дипломата. Российские власти отрицают всякую причастность к отравлению Скрипаля, объявили в ответ такое же количество британских дипломатов персона нон грата и закрыли несколько британских учреждений в России.

Джереми Корбин с самого начала высказывался о виновности российских властей менее категорично, чем Тереза Мэй, чем навлек на себя критику со стороны даже товарищей по партии.

В интервью, которое выйдет в эфир во вторник, Корбин, однако, продолжил настаивать, что следует дождаться результатов независимого анализа проб токсичного вещества экспертами Организации по запрещению химического оружия (ранее "новичок" идентифицировали в британской правительственной лаборатории в Портон-дауне, куда группа экспертов ОЗХО прибыла в понедельник).

Кроме того, Корбин повторил свой призыв передать России образец выявленного токсина для анализа. Того же требовали российские власти; нынешнее британское правительство считает, что Конвенция о запрещении химического оружия Лондон к этому не обязывает.

"Требовательные отношения"

Британские власти также обвиняют Россию в сокрытии боевого отравляющего вещества от мирового сообщества, вопреки требованиям конвенции.

На этот счет Корбин официальную позицию разделяет: "Все пальцы указывают на причастность России к этому, и очевидно, что изначально производство этого материала российским государством осуществлялось".

"Я считаю, что Россия должна понести за это ответственность, но нужен абсолютно окончательный ответ на вопрос о том, откуда взялось нервно-паралитическое вещество?" - продолжил Корбин.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Джон Макдоннелл, второй человек в руководстве лейбористов, не ставил под сомнение официальную версию

В воскресенье правая рука Корбина Джон Макдоннелл говорил, что "как ни крути", Путин "несет ответственность, и все улики указывают на него". Он даже согласился с премьер-министром, что нападение на Скрипаля "с высокой вероятностью" (выражение, которое неоднократно высмеивали российские официальные лица) явилось попыткой ликвидации врага российского государства.

В интервью Корбина спросили, как он относится к этим словам своего однопартийца. Корбин не стал с ними спорить: "Я считаю, что Джон аргументированно объяснил, что с высокой вероятностью здесь есть российская причастность".

Вместе с тем, Корбин подчеркнул, что альтернативы взаимодействию с Россией нет: "С людьми, находящимися в таком положении - главы государства - приходится иметь дело".

"Россия - огромная страна, которая больше всех пострадала во Второй мировой войне, и мы должны признать, что с Россией нужно поддерживать отношения. Да - жесткие, да - с пониманием своего интереса, да - требовательные, но эти взаимоотношения должны быть", - сказал Корбин.

На выборах в июне прошлого года лейбористы во главе с Корбином значительно усилили свои позиции в парламенте и лишили правящих консерваторов абсолютного большинства.

Во вторник же в газете Daily Telegraph вышла статья министра иностранных дел Бориса Джонсона, в которой проводится взаимосвязь между внешней и внутренней политикой российского лидера.

"Очевидная "русскость" оружия была призвана послать сигнал всем, помышляющим об инакомыслии в условиях ужесточения репрессий в путинской России, - пишет Джонсон. - И сигнал этот ясен: мы будет вас искать, мы вас найдем и мы вас убьем. И хотя мы будем с презрением отрицать свою вину, весь мир будет знать, что Россия это сделала".