Прокурор попросила приговорить историка Дмитриева к девяти годам

Правообладатель иллюстрации Semyon Maisterman/TASS Image caption Юрий Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии (фото 1998 года)

Представитель гособвинения попросил суд приговорить главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима. Ранее эксперты не нашли признаков порнографии в снимках дочери Дмитриева, после чего историка отпустили из СИЗО.

Во вторник в Петрозаводском городском суде состоялись прения сторон. Заседание проходило в закрытом режиме.

Прокурор попросила приговорить Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил Русской службе Би-би-си адвокат историка Виктор Ануфриев.

"Не были услышаны доводы защиты, не были услышаны доводы специалистов, не были услышаны выводы последних двух экспертиз. Поэтому прокурор огласила практически обвинительное заключение, что все, что предъявлено Дмитриеву - правильно, законно и обоснованно", - сказал журналистам адвокат (цитата по Интерфаксу).

Дело Дмитриева

Историк был арестован в декабре 2016 года. По версии следствия, 62-летний Дмитриев, возглавляющий отделение правозащитного общества "Мемориал" в Карелии, с 2008-го по 2015 год неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь.

Историк свою вину не признает. Он объяснял, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния ребенка.

"Приемная семья - это не удочерение. И орган опеки и попечительства обязан регулярно проверять их раз в месяц, два в месяц. И он обязан представить какие-то доказательства", - говорил адвокат Ануфриев.

Дело в отношении Дмитриева рассматривается судом в закрытом режиме с 1 июня 2017 года.

В конце января этого года Дмитриева освободили под подписку о невыезде. В СИЗО Петрозаводска он провел год и месяц.

Повторная экспертиза не нашла элементов порнографии в фотографиях приемной дочери Дмитриева. Ее результаты были оглашены в суде в конце декабря. Первое исследование фотографий сочло девять снимков из 140 порнографическими, сообщала "Новая газета".

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS Image caption Адвокаты и сторонники Дмитриева видят в деле политическую подоплеку

После повторной экспертизы суд отказал прокуратуре в продлении ареста, благодаря чему глава карельского "Мемориала" оказался на свободе.

Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Самая крупная находка Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны 9 тысяч заключенных.

Как писали СМИ, правозащитник расценивает уголовное преследование как месть за его деятельность.

Дело Дмитриева вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты, писатели и музыканты, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев и многие другие.