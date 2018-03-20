Закон биткоина: можно ли будет менять криптовалюту на рубли?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Законы о криптовалюте в Швейцарии, Эстонии и Беларуси более выгодны для майнеров, считают специалисты

В Госдуму внесен новый законопроект о регулировании добычи криптовалюты. Из него следует, что добыча биткоина признается предпринимательской деятельностью, а биткоины нельзя менять на валюту.

Законопроект внесли депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев.

Законопроект утверждает статус майнинга и порядок проведения ICO. Первым подобные предложения внес в начале этого года минфин - и в определениях майнинга и цифровых финансовых активов депутаты с ним согласились.

В новом документе майнинг предлагается считать предпринимательской деятельностью в случае, "когда лицо, которое его осуществляет, в течение трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления". Их устанавливает правительство, отмечается в законопроекте.

В первой версии законопроекта, который представил минфин, было сказано, что майнинг однозначно является предпринимательской деятельностью.

Фактически это означает, что майнеры должны будут платить налоги.

Депутаты встали на сторону ЦБ

Авторы законопроекта, как и минфин, подчеркивают, что платежи цифровыми финансовыми активами на территории России незаконны.

Но одним из главных вопросов, которые остаются к законопроектам о цифровых активах - можно ли будет менять и криптовалюту, и токены на рубли.

Минфин предлагает разрешить обмен криптовалюты и токенов на рубли, валюту или иное имущество. Но не напрямую, а через специальную компанию со статусом оператора обмена цифровых финансовых активов.

Новый законопроект предлагает разрешить менять на рубли и иностранную валюту только токены. Таким образом, депутаты встали на сторону ЦБ, который ранее тоже предлагал разрешить такие сделки только с токенами. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что использование криптовалюты при расчетах за товары и услуги может подорвать денежное обращение.

Но это изменится, уверен Александр Китченко, инвестор и сотрудник Bitcoin Foundation.

"Судя по всему, нас обяжут регистрироваться на двух биржах - московской и петербургской, и там под контролем государства можно будет обменивать криптовалюту на рубли, - говорит он. - Положение о том, что можно менять только токены, будет исправляться и дорабатываться", - заверил Китченко.

Заграница ждет

Документ минфина называли "сырым", и предложения депутатов здесь ясности не внесли, считают эксперты.

В основу нового документа лег законопроект минфина, и выражает он в первую очередь его точку зрения, а также позицию ЦБ, поясняет Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Он заявил, что РАКИБ не согласна с этим документом, и в первую очередь - с определением майнинга как предпринимательской деятельности.

"Сам по себе майнинг как процесс выработки программных кодов не имеет экономического смысла до обмена этих кодов на реальные деньги. Экономическая составляющая возникает в момент обмена, а не в момент майнинга", - говорит он.

"Криптоиндустрия - вещь децентрализованная и не подвержена регулированию, как этого хотят законодатели. Они считают, что ее можно регулировать по аналогии с газовой или нефтяной. Это заблуждение. Можно только создать условия для развития в той или иной юрисдикции", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Закон о криптовалютах должен в первую очередь дать обозначения и привлечь майнеров, считают эксперты

Такой вариант регулирования проигрывает законодательствам Сингапура, Швейцарии, Эстонии и Беларуси, в которых сначала говорят "о взращивании индустрии, и уже затем о ее регулировании", считает Припачкин.

"Достигнуть консенсуса будет сложно, но те, кому не понравится итоговый законопроект, могут заняться майнингом в Белоруссии", - согласен Китченко.

В Беларуси в конце прошлого года легализовали майнинг, а также разрешили владеть токенами и обменивать их. Согласно декрету "О развитии цифровой экономики", который подписал президент Александр Лукашенко, физлица могут владеть токенами, покупать и продавать их за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги, майнить, а также дарить, обменивать и завещать токены.

Операции с токенами, согласно документу, не считаются в Белоруссии предпринимательской деятельностью, а участники сделок будут освобождены от подоходного налога, налога на прибыль и на добавленную стоимость.