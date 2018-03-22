Мэй призывает союзников в Европе противостоять российской угрозе

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй на саммите Евросоюза в Брюсселе призвала союзников Британии в Европе объединиться, чтобы противодействовать российской угрозе.

Тереза Мэй выступила на саммите Евросоюза в четверг. Основной темой ее послания европейским лидерам стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Попытка убийства Скрипаля означает, что Москва пренебрегает международным правом, заявила Мэй.

Одним из посылов речи премьера было то, что Россия "показала себя как стратегический противник, а не стратегический партнер".

Мэй призывает европейских лидеров принять резолюцию с категорическим осуждением отравления Скрипаля. Мэй сказала, что Россия, которую Британия считает виновной в отравлении, не уважает национальные границы, а нарушение ею международного права - это удар по самим основам европейской демократии.

"Как европейская демократическая страна, Британия встанет плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы вместе бороться с этой угрозой. Вместе мы добьемся успеха", - говорится в заявлении Мэй.

Кроме того, Мэй подчеркнула, что российская угроза не признает государственных границ.

Новая высылка дипломатов?

Британское правительство пытается убедить ключевых союзников в Европе последовать своему примеру и начать высылать российских дипломатов.

Британия выслала 23 дипломата, которые, как посчитали власти, могли быть сотрудниками спецслужб. Теперь Мэй хочет, чтобы и другие страны осудили Россию в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, сказали источники Блумберг.

Попытка убедить европейских партнеров осудить Россию - ключевое испытание для Терезы Мэй. Пока ряд стран ЕС лишь сделали жесткие заявления, в которых осудили Москву. Другие отказываются однозначно связывать отравление Скрипаля с Кремлем.

США, Франция и Германия поддерживают позицию Великобритании и заявляют, что согласны с точкой зрения Лондона, что единственным возможным виновником нападения в Солсбери является Россия. Но некоторые другие страны ЕС, например, Италия и Греция, хотят сохранить свои связи с Кремлем и придерживаются менее жесткой позиции.

"Очевидно, что российская угроза не уважает границы, и, несомненно, что инцидент в Солсбери явился частью российской агрессии против Европы и ее близких соседей", - сказала Тереза Мэй журналистам в Брюсселе.

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Ожидается, что во время ужина с лидерами других стран Евросоюза британский премьер-министр скажет им, что угроза с востока будет сохраняться годами.

Представители Британии оказывают давление на европейских союзников, чтобы те тоже начали высылать российских дипломатов.

Президент Литвы Даля Грибаускайте уже сказала, что серьезно рассматривает этот вопрос.

Такие страны, как Греция, Италия, Кипр и Австрия, хотят сохранить хорошие отношения с Москвой, и настаивают на более мягком тексте окончательной резолюции саммита ЕС, в котором говорилось бы, что Европейский союз "чрезвычайно серьезно" относится к точке зрения Лондона, что за нападением в Солсбери стоит Москва.

Обмен санкциями

Первая волна санкций против России была объявлена Британией неделю назад, вскоре после того, как в английском городе Солсбери обнаружили бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, отравленных крайне опасным нервно-паралитическим веществом.

Подозрение пало на Россию.

Media playback is unsupported on your device Тереза Мэй требует от России объяснений

12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России (Советском Союзе). Она дала России сутки на то, чтобы объяснить, как вещество попало в Британию.

Россия отказалась отвечать на это требование в установленный Британией срок. Обвинения в причастности к отравлению российские чиновники разных уровней категорически отрицали.

14 марта Тереза Мэй объявила, что Британия вышлет 23 российских дипломата. Во вторник высланные дипломаты выехали из посольства в Лондоне.

Россия ответила высылкой 23 британских дипломатов, закрытием британского консульства в Санкт-Петербурге и Британского совета, занимавшегося развитием культурных связей между двумя странами.

"Чушь, бред, нонсенс"

Со своей стороны, российский президент Владимир Путин назвал "чушью", "бредом" и "нонсенсом" все обвинения в адрес России, которые высказываются в связи с нападением в Солсбери. По его словам, России не был нужен крупный международный скандал в преддверии выборов и Чемпионата мира по футболу.

Схожую точку зрения высказал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Нам понятна солидарность, евроатлантическая и другая, но рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Или подкрепить [обвинения доказательствами], или принести извинения", - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, речь идет "о клеветническом потоке со стороны Великобритании".

В среду послы и дипломаты порядка 150 иностранных государств в России пришли на встречу в российское министерство иностранных дел, куда их пригласили, чтобы объяснить ситуацию с отравлением Скрипаля в Британии.

Посол Британии в Москве Лори Бристоу на встречу в МИД приезжать отказался.