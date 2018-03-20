Высланные российские дипломаты вылетели из Лондона

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во вторник с территории посольства России в Лондоне выехали несколько микроавтобусов и автомобилей

Выдворенные из Британии российские дипломаты вылетели из аэропорта Станстед в Москву. Во вторник утром с территории российского посольства в Лондоне в сторону аэропорта выехала колонна машин с дипломатами и членами их семей.

"Подтверждаем, что все дипломаты посольства, о которых идёт речь, покинули Великобританию", - сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе посольства.

Британия выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в начале марта в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщало посольство России, всего Британию покинут около 80 человек - это высланные дипломаты и члены их семей.

Россия в ответ также высылает 23 британских дипломата и закрывает все отделения Британского совета на российской территории.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Персонал посольства России в Лондоне прощается с уезжающими

Посол России в Британии Александр Яковенко, провожая подчиненных в аэропорту, сказал журналистам, что посольство постарается поддерживать контакты с британцами в нужном объеме, несмотря на усеченный состав и на то, что британский Форин офис, по его ощущениям, во многих случаях избегает контактов.

"Эта часть нашей работы тоже очень важна для нас, потому что мы должны понимать, что происходит с Великобританией, каковы ее перспективы, - сказал посол. - Ну и, конечно, никто не отменял политические контакты. Несмотря на то, что было заявлено, что Великобритания отказывается общаться на высоком политическом уровне, рабочие контакты, естественно, сохраняются, и этим будет заниматься посольство дальше".

66-летний Сергей Скрипаль и 33-летняя Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в Солсбери, где до этого посетили местный паб и ресторан. Они остаются в критическом состоянии в больнице.

Через неделю премьер-министр Тереза Мэй объявила, что Скрипали были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, которое производилось только в России (Советском Союзе). Мэй дала России два дня на то, чтобы ответить, как это вещество могло попасть в Британию, и по истечении двух дней объявила о высылке дипломатов.

В Солсбери сбором улик и обеззараживанием занимались и до сих пор занимаются сотни полицейских и солдат в костюмах химической защиты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption РИА Новости пишет о колонне по меньшей мере из десятка микроавтобусов и машин