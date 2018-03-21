Лондон и Москва выслали дипломатов. Останутся ли посольства полупустыми?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Министры иностранных дел Британии и России Борис Джонсон и Сергей Лавров обменялись резкостями (фото - из архива, сделано в декабре 2017 г)

Британия выслала две пятых состава российского посольства, Россия ответила тем же. Опрошенные Би-би-си дипломаты говорят, что после этих громких демаршей стороны могут без шума снова заполнить вакансии - но это зависит от политической атмосферы.

Бывший посол Эстонии в США и в ОБСЕ Калев Стойческу поясняет, что состав посольств с обеих сторон может остаться в усеченном виде, а может через какое-то время вернуться к прежнему штатному расписанию - все варианты возможны, все зависит от высылающих стран и от того, как будет разрешаться конфликт, приведший к высылке.

"Если обе страны заинтересованы в восстановлении штата посольства на основе паритета, то это будет сделано - например, поэтапно. Но для этого нужен соответствующий политический фон", - сказал Стойческу Би-би-си.

Во вторник Лондон покинули 23 высланных российских дипломата - это, как объявило само посольство России, 40% всего дипломатического персонала. Такой демарш Британия предприняла из-за отравления в Солсбери - как утверждается, нервно-паралитическим веществом российского производства - бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Россия в ответ также высылает 23 британских дипломата и закрывает все отделения Британского совета на российской территории.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Персонал посольства России в Лондоне прощается с уезжающими

Венская конвенция о дипломатических сношениях дает странам право посылать в зарубежные представительства любое число дипломатов, если это число не установлено в двусторонних соглашениях. С другой стороны, конвенция дает право принимающей стороне отказать этим дипломатам в аккредитации без объяснения причин.

Таким образом, после обмена массовыми высылками теоретически стороны могут без шума, постепенно и достаточно быстро восполнить потери - нужно только обоюдное согласие.

"Такие случаи, чтобы по сути заставляли сократить число дипломатов на долгий срок, бывают очень редко", - сказал Би-би-си другой европейский дипломат, который, в отличие от Стойческу, остается на дипломатической службе и потому попросил не называть его имя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В прошлом августе Москва в ответ на американский закон о санкциях потребовала "оптом" сократить штат посольства США

"Обычно страна старается как можно быстрее восстановить прежнюю численность - вплоть до того, что объявляют внеочередной конкурс на освободившиеся места", - добавил дипломат.

Он пояснил, что высылка практически всегда происходит в форме объявления персоной нон-грата того или иного конкретного человека, поэтому формально на его место тут же можно предложить другого.

Редкое исключение представляет собой прошлогодний обмен демаршами между Россией и США, когда Москва не объявила нежелательными персонами конкретных дипломатов, а просто потребовала от США сократить численность персонала посольства до 455 человек.

Что касается судьбы высланных дипломатов, то при отсутствии каких-то чрезвычайных обстоятельств - то есть если они попадают под церемониальный обмен высылками - их карьера, как правило, не страдает.

Если не считать того, что их уже вряд ли пошлют обратно в страну, откуда они были высланы, - а для некоторых дипломатов, специализирующихся на конкретной стране, языке и культуре, это может быть ударом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что настроение у высланных дипломатов "очень хорошее". Фото архивное.

Посол России в Британии Александр Яковенко, провожая во вторник подчиненных в лондонском аэропорту Станстед, сказал журналистам, что улетающие дипломаты продолжат работать в своих ведомствах.

"Здесь два направления: министерство обороны, поскольку это касается военного атташата, и также министерство иностранных дел", - сказал Яковенко, добавив, что кто-то из высланных, вероятно, будет работать в России, а кому-то предложат новые назначения за границей.

"Так что, это дело, так сказать, совершенно нормальное, житейское, и я должен сказать, что настроение у всех очень хорошее", - сказал посол России в Лондоне.