В Британии разбился учебный самолет команды высшего пилотажа
В Британии разбился учебно-тренировочный самолет, инцидент произошел над базой ВВС на острове Англси. Погиб военный бортмеханик.
Представитель Королевских ВВС подтвердил, что пилоту удалось катапультироваться, и он выжил, но сейчас находится в больнице.
Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что разбившийся самолет - истребитель "Хок", находящийся в ведомстве подразделения "Красные стрелы", авиационной группы высшего пилотажа .
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Свидетели сообщают, что видели лишь одного катапультировавшегося человека - сразу перед тем, как самолет рухнул и загорелся.
Премьер-министр Тереза Мэй выразила свои соболезнования родственникам погибшего бортинженера.
Главный маршал авиации сэр Стивен Хиллиер сказал, что крушение самолета "служит напоминанием, что нельзя забывать о рисках, на которые идют люди, служащие нашей стране".
На базе британских ВВС на острове Англси проводятся учения и подготовка пилотов и летных экипажей для проведения боевых операций над морем и горной местностью.
В общей сложности там работает около 1500 сотрудников, включая гражданских работников и военных, служащих по контракту.
Свидетели сообщают, что слышали очень громкий взрыв.
Хауард Ригби, который играл неподалеку в гольф, говорит, что, услышав взрыв, он посмотрел в сторону аэропорта и увидел огненный шар и разноцветный парашют.
"Только один парашют, очень невысоко над землей, что сразу же вызвало беспокойство. Я сразу понял, что произошло что-то серьезное", - говорит он.
52-летняя Энн Уилсон, которая работает в гольф-клубе, также видела последствия катастрофы: "Я не видела самого крушения, но услышала очень громкий звук. Мы тут привыкли, что над нами низко пролетают самолеты, но этот звук был необычным".
"Я пошла посмотреть, и увидела огромный огненный шар и столб дыма", - рассказывает она.
По предварительным данным, самолет направлялся с острова Англси, где проводятся тренировочные полеты, на аэродром базирования в Скэмптоне, графство Линкольншир.