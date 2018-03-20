В США и Британии расследуется деятельность компании Facebook

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Марк Цукерберг вызван комитетом британского парламента для дачи показаний о связях его компании с Cambridge Analytica

Федеральная комиссия США по торговле проводит расследование деятельности компании Facebook в связи с действиями Cambridge Analytica.

Федеральная комиссия по торговле - независимая правительственная организация, защищающая права потребителей и следящая за исполнением антимонопольного законодательства.

Комиссия расследует деятельность Facebook на соответствие указу 2011 года, согласно которому она должна уведомлять пользователей и получать от них разрешение при передаче их личных данных третьей стороне, если подобные действия идут вразрез с установленными самими пользователями настройками конфиденциальности.

Facebook заявляет, что ожидает запроса от комиссии о том, какую именно информацию получила Cambridge Analytica, но говорит, что ей неизвестно об официальном расследовании своей деятельности.

Как сообщает новостной сайт Daily Beast, Марк Цукерберг не присутствовал во вторник на кризисном совещании сотрудников компании, прошедшем в калифорнийской штаб-квартире Facebook. Встречу с сотрудниками проводил заместитель главного юриста компании Пол Груэл.

В своем официальном заявлении компания утверждает, что возмущена тем, как ее обманули в использовании данных, находящихся в ее соцсети.

Тем временем цены на акции Facebook во вторник продолжили снижаться после резкого падения в понедельник.

Расследование в Великобритании

Глава британской комиссии по вопросам информации обратится в суд с просьбой выдать ордер на обыск офисов лондонской фирмы Cambridge Analytica, предоставляющей политические консалтинговые услуги.

Компанию обвиняют в использовании личных данных 50 миллионов пользователей "Фейсбук" для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.

Кроме того, Четвертый канал британского телевидения обнародовал запись разговоров с менеджерами компании, из которых можно сделать вывод, что ее сотрудники прибегают к взяткам для дискредитации политических деятелей.

Сама компания полностью отрицает все обвинения.

Правообладатель иллюстрации Channel 4 Image caption Глава британской комиссии по информации обратится в суд с просьбой выдать ордер на обыск офисов лондонской Cambridge Analytica

Тем временем, глава Facebook Марк Цукерберг был вызван комитетом британского парламента для дачи показаний о связях его компании с Cambridge Analytica.

Депутат парламента Дамиан Коллинз, который возглавляет парламентское расследование распространения фейковых новостей, обвиняет Facebook в том, что на прошлых слушаниях по этому вопросу компания предоставила парламентариям вводящие в заблуждение ответы на вопросы о том, могла ли личная информация пользователей Facebook быть использована без их согласия.

Новые обвинения

В понедельник Четвертый канал британского телевидения показал запись снятых скрытой камерой разговоров с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который, как можно понять, объяснял, к какой именно тактике прибегает его компания для того, чтобы дискредитировать политиков.

На вопрос журналиста, делавшего вид, что он представляет интересы некоего богатого человека, пытающегося помочь избранию политика на Шри-Ланке, как много информации можно откопать о прошлом политических оппонентов, Александр Никс отвечает: "Мы можем сделать гораздо больше".

Например, он описал один из способов дискредитировать какого-либо политика: "Сделайте ему предложение, в которое трудно поверить, и обязательно запишите это на видео, и у вас сразу же будет доказательство его коррумпированности".

Кроме того, сказал Никс, "можно послать нескольких девушек домой к кандидату…", добавив: "Украинские девушки очень красивые. Исходя из моего опыта, это хорошо работает".

"Я лишь представляю примеры того, что можно сделать, и что уже делалось в прошлом", - продолжил глава Cambridge Analytica.

Однако сама Cambridge Analytica заявляет, что репортаж Четвертого канала грубо искажает имевший место разговор.

"В попытке подыграть поднятой теме, а также для того, чтобы не поставить нашего "клиента" в неловкое положение, мы обсудили несколько смехотворных гипотетических сценариев", - говорится в заявлении компании.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Александр Никс отвергает все обвинения в свой адрес

"Cambridge Analytica не занимается заманиванием, взяточничеством и не прибегает к так называемым "медовым ловушкам", - заявляет компания.

В интервью Би-би-си Александр Никс сказал, что считает репортаж Четвертого канала искажением фактов, и добавил, что телеканал умышленно подставили.

Тем не менее, во вторник Cambridge Analytica объявила, что временно отстраняет Александра Никса от должности.

На своем сайте Cambridge Analytica пишет, что может предоставить информацию и анализ для того, "чтобы ваши избиратели вышли голосовать и привели к победе вашей кампании", а также утверждает, что компания сыграла ключевую роль в американских президентских выборах.

Управляющий британской комиссии по информации Элизабет Денам расследует вопрос, использовала ли Cambridge Analytica личные данные пользователей Facebook для того, чтобы повлиять на исход выборов в США.

Кристофер Уайли, который ранее работал в Cambridge Analytica, утверждает, что компании удалось собрать личные данные миллионов пользователей Facebook при помощи викторины "Это ваша цифровая жизнь".

Борьба за информацию

Элизабет Денам потребовала доступ к базам данных и серверам Cambridge Analytica.

По ее словам, ее комиссия уже несколько месяцев расследует использование личных данных в политических целях, и обвинения в адрес Facebook и Cambridge Analytica - это лишь часть этого расследования.

Комиссия пытается определить, получили ли компании личные данные пользователей Facebook без разрешения, какие меры принимались для охраны доступа к этой информации, и насколько серьезно отреагировала компания Facebook, узнав об утечке этой информации.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Facebook также проверяет кто и как пользуется личными данными пользователей соцсети

Нарушение правил

Cambridge Analytica настаивает, что следовала всем существующим правилам в процессе получения и использования личных данных пользователей Facebook, но ее аккаунт в соцсети "Фейсбук" все равно был заморожен на прошлой неделе.

Facebook также заявляет, что наняла свою собственную команду для расследования инцидентов нарушения информационной безопасности для аудита Cambridge Analytica, чтобы выяснить, хранит ли все еще эта компания данные, полученные с Facebook.

"Если эта информация все еще существует, то это будет серьезным нарушением правил Facebook и неприемлемым нарушением доверия", - говорится в заявлении Facebook.

Как защитить свои данные в "Фейсбуке"

Если вы хотите ограничить доступ третьих лиц к вашим личным данным:

Внимательно относитесь к приложениям, в особенности к тем, которые требуют доступ к ним через "Фейсбук" - многие из них сопровождаются множеством разрешений, некоторые из которых предназначены для сбора ваших персональных данных

Установите блокировку рекламы

Посмотрите на ваши настройки безопасности в "Фейсбуке" и изучите, что разрешено приложениям. Посмотрите на настройки каждого приложения, так как вы могли случайно позволить им собирать не только ваши данные, но и информацию о ваших друзьях

Вы можете скачать копию информации, которую хранит Facebook о вас лично, хотя эта информация не полная. Внизу раздела "Настройки аккаунта" есть кнопка "загрузка". Однако следует помнить, что хранить эту информацию на вашем ноутбуке менее безопасно, чем на сервере Facebook, так как хакерам легче получить доступ к вашему личному компьютеру.

Можно, конечно, просто удалить свой аккаунт в "Фейсбуке", но активисты организации Privacy International напоминают, что проблема касается не только этой социальной сети.

"Сейчас уделяется много внимания защите ваших личных данных от третьих лиц, но ваши данные используются повсеместно", - говорит представитель организации.

"Многие приложения на вашем смартфоне имеют доступ к информации о том, где вы находитесь, к вашей телефонной книге и так далее. Так что теперешний скандал - лишь верхушка айсберга", - подчеркивает представитель Privacy International.