Израиль признал уничтожение предполагаемого ядерного реактора в Сирии

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Израиль обнародовал фото, на которых запечатлен авианалет на предполагаемый реактор в 2007 году

Министерство обороны Израиля признало, что в 2007 году вооруженные силы страны уничтожили предполагаемый ядерный реактор в Сирии.

Сообщается, что во время авианалета в Дайр-эз-Зауре была уничтожена "назревавшая угроза существования Израиля и всего региона".

Реактор, как сообщило министерство, был практически достроен. Уже давно предполагалось, что за нападением стоит Израиль, но до нынешнего момента он не брал на себя ответственность.

Сирия неоднократно отрицала, что уничтоженный объект был ядерным реактором.

Признание прозвучало после того, как израильская армия сняла запрет на обсуждение операции 10-летней давности.

Международное агентство по атомной энергии в прошлом заявляло, что объект, скорее всего, был ядерным реактором.

Отмечалось, что возводился он, по-видимому, при содействии Северной Кореи.

Сирия, подписавшая договор о нераспространении ядерного оружия, это отрицает.

Что рассказала израильская армия?

Были обнародованы засекреченные документы и материалы об авианалете 5-6 сентября 2007 года.

Среди прочего, опубликованы видео авианалета и фото секретной операции.

"В ночь с 5 на 6 сентября 2007 года израильская авиация нанесла удар и уничтожила строящийся сирийский ядерный реактор. Возведение реактора находилось в конечной стадии", - говорится в заявлении израильской армии.

Сообщается, что в налете на объект участвовали четыре самолета F-16 и четыре F-15.

"Основной посыл авианалета 2007 года в том, что государство Израиль не допустит появления возможностей, угрожающих существованию Израиля. Таков был наш посыл в 2007 году. И таков он сегодня, и таковым он будет в ближайшем и отдаленном будущем", - говорится в заявлении.

В последнее время Израиль все чаще обращает внимание на растущее военное присутствие Сирии и Ирана. В феврале израильские самолеты нанесли удары по вооруженным силам Сирии и Ирана, участвующим в военной кампании в Сирии.