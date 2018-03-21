В Курганской области школьница открыла стрельбу из пневматики

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Девочка стреляла из пневматического пистолета своего отца (архивное фото)

В Курганской области ученица 7-го класса начала стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Известно о семерых пострадавших. Ранее в этом году произошли нападения на школьников в Перми и Бурятии.

Инцидент произошел в городе Шадринске. Стрельбу открыла учащаяся школы №15.

"Утром в среду 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из пневматического пистолета, взятого дома у ее отца. Семь учеников класса получили синяки и ссадины", - сообщила Интерфаксу представитель регионального управления МВД Радаева.

"По предварительным данным, одного из детей "скорая" забрала с собой, диагноз пояснить не смогу", - уточнила представитель МВД в разговоре с ТАСС.

Екатеринбургское издание Znak.com со ссылкой на директор департамента образования Курганской области Германа Хмелева сообщает, что в нападении принимали участие две школьницы: "Две ученицы - 7-го и 8-го классов - с пневматическим пистолетом зашли в 8-й класс и открыли стрельбу".

"Предварительно, причина - ссора с одноклассниками", - добавил чиновник.

Кроме того, издание со ссылкой на одного из учащихся пишет, что стрельба произошла на уроке географии: "Одна девочка сказала, что ей плохо, и попросила учителя проводить ее до медика, в это время другая школьница закрыла кабинет изнутри, и началась стрельба".

Корреспонденту Русской службы Би-би-си в управлении МВД по Курганской области сообщили, что стрельба произошла во время перемены. Сейчас, по словам представителя управления, в школе продолжаются занятия.

Возможной причиной стрельбы мог стать конфликт между одноклассниками, передает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Курганской области.

Нападения в российских школах

В начале этого года в двух российских регионах произошли нападения подростков на своих одноклассников в школе.

15 января двое 16-летних подростков с ножами ранили атаковали учеников 4-го класса в школе № 127 в Перми и ранили 15 человек. Самые тяжелые ранения получила учительница. Позже следствие признало эту резню покушением на убийство.

Спустя четыре дня девятиклассник с топором и "коктейлем Молотова" напал на учащихся 7-го класса школы №5 в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ. Пострадали шесть человек - пятеро школьников и учительница. Как и в Перми, следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.

Спокойный мальчик, учился на тройки, часто в компании ребят был лидером, но мало общался с учениками своего класса - так описывали в разговоре с корреспондентами Би-би-си нападавшего ученики бурятской школы.

Пермские школьники, напавшие на четвероклассников, никогда не были друзьями, один из них был "нормальным человеком", хоть и не самым общительным, учился хорошо, говорила Би-би-си их знакомая. Другого она назвала "плохим человеком".

Следствие по делу о нападении на школы в Перми и Бурятии продолжаются, суду предстоит установить мотивы нападавших.