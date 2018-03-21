В Подмосковье дети попали в больницу из-за выбросов газа на свалке

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В подмосковном Волоколамске в школу вызвали врачей - дети почувствовали недомогание из-за выбросов свалочного газа на полигоне "Ядрово". Данные о числе госпитализированных школьников поступают противоречивые.

Ранее в городе проходили митинги с требованием закрыть эту свалку.

Сколько пострадавших

По меньшей мере четверых учеников школы №2 увезли на "скорой помощи" в больницу. Им стало плохо из-за резкого запаха с мусорного полигона. Об этом РИА Новости сообщила директор школы Ирина Дмитриенко.

"Но, насколько я знаю, никого не госпитализировали - отправили после осмотра домой", - сказала она.

Image caption В марте в городе прошли массовые акции протеста против полигона "Ядрово"

Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о госпитализации 23 учеников "с признаками отравления". "Очевидно, причина - резкий запах сероводорода", - сообщил источник, добавив, что информация СМИ о распыленном в школе газовом баллончике не нашла подтверждения.

Ранее Интерфакс сообщал, что из-за распыления газового баллончика в школе №2 в Волоколамске "23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте".

Позже стало известно, что число обратившихся в больницу увеличилось до 50.

"В Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка - по настоянию родителей для обследований", - говорится в сообщении пресс-службы подмосковного минздрава. Однако там уточнили, что "на данный момент специалисты не связывают обращения с полигоном "Ядрово".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что детей "отправят" из Волоколамска.

"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить [из города]. Для этого я сюда и приехал", - передает слова Воробьева Интерфакс.

На предложение местных жителей вывезти детей в детские лагеря губернатор ответил, что это "хорошая идея".

Выброс свалочного газа

"В городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода, - сообщила ТАСС замначальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова. - Мы считаем, что причина - свалка "Ядрово". "Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали "скорую", - рассказала она.

"Ночью на полигоне произошел выброс свалочного газа. Сейчас источник обнаружен и устранен", - подтвердил РИА Новости представитель администрации района.

"Обстановка очень тяжелая", - сказал РБК мэр Волоколамска Петр Лазарев. "Около приемного покоя собрались родители, которые требуют, чтобы детям поставили точный диагноз. [Врачи] говорят, что это отравление", - рассказал он.

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Вице-премьер правительства Московской области Александр Чупраков, в свою очередь, заверил, что места выброса были оперативно выявлены и "затампонированы". Сам выброс свалочного газа, по его словам, произошел ночью "в результате резкого падения давления".

На госпитализацию детей в Волоколамске уже отреагировали в Кремле. Отвечая на вопрос журналистов о свалке в этом городе, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: "Президент постоянно информируется о тех мерах, которые принимаются". "Эти планы очень сложные, не могут быть решены в одночасье", - добавил он.

Что за свалка

Мусорный полигон "Ядрово" привлек к себе внимание в начале марта, когда в Волоколамске прошли митинги с требованием закрыть свалку. В них принимали участие по несколько тысяч человек. В Волоколамск приезжала кандидат в президенты России Ксения Собчак. Тогда же митинги состоялись в шести других городах Подмосковья.

Пропустить Twitter пост , автор: @xenia_sobchak Воробьев второй час не подходит к телефону. Еду в Волокаламск. До официально обещанного закрытия остается неделя. А там катастрофа происходит. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 21 марта 2018 г.

Несколько десятков человек также пытались блокировать подъезд к свалке "Ядрово".

Мусорный полигон "Ядрово" расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители уже год жалуются на резкий запах в городе. Люди говорят, что мучаются от тошноты, частых головных болей и кашля.

Власти не скрывают, что на полигоне выделяются свалочные газы, в связи с чем в городе не раз было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

Участники митинга требовали, чтобы власти перестали свозить на полигон в "Ядрово" мусор из других районов области. Тогда же в министерстве экологии Московской области сообщили, что губернатор Андрей Воробьев поручил "решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня".

В прошлом году прославилась другая подмосковная свалка - в Балашихе. Когда на нее во время "прямой линии" пожаловались президенту Владимиру Путину, власти в экстренном режиме занялись закрытием свалки. После этого жители Подмосковья и восточных районов Москвы жаловались на едкий запах, который выделяется в результате дегазации мусорного полигона.