В США названо имя организатора взрывов в Техасе
Пресса США сообщает, что подорвавшего себя в автомобиле организатора отправок бомб в посылках в штате Техас звали Марк Антони Кондитт, ему было 23 года.
Как сообщил шеф полиции Остина Брайан Мэнли, 23-летний подозреваемый привел в действие взрывное устройство, когда его настигли полицейские в городе Раунд-Рок, расположенном примерно в 30 км к северу от столицы Техаса города Остин.
Власти сообщают, что Кондитт жил примерно в 30 километрах от Остина.
За три недели в Техасе взорвались шесть бомб, которые рассылались в посылках по почте. В результате взрывов два человека погибли и шесть получили ранения.
Полиция заявляет, что Кондитт мог заложить еще несколько бомб в районах Остина, населенных расовыми меньшинствами.
Кто подозреваемый?
Полиция пока что официально не подтвердила имя подозреваемого, но в американской прессе уже появились сообщения, что это 23-летний житель Флюгервилля Марк Антони Кондитт.
Губернатор Техаса Грег Аббот сказал в интервью Fox News, что Кондитт делил жилье в Флюгервилле с двумя соседями. По его словам, соседи вызваны в полицию для дачи показаний, но сами они ни в чем не подозреваются.
Аббот заявил, что Кондитт не зачистил в своем компьютере историю просмотров в интернете, и это может помочь следствию, как сказал губернатор, "найти кладезь информации, которая прольет свет на то, кто он такой, что он делал, и почему он это делал".
Как пишет остинская газета American Statesman, Кондитт не ходил в школу - его обучала дома мать, после чего он учился в двухгодичном муниципальном колледже.
По словам газеты, затем он работал в компании Crux Semiconductor в Остине агентом по закупкам.
Поиск
Ранее американские СМИ распространили фотографии разыскиваемого с камер наружного наблюдения. На них изображен светловолосый мужчина с несколькими посылками в руках.
"Срочно: эксклюзивные фотографии разыскиваемого по подозрению во взрывах в Остине, оставляющго в магазине две посылки. Предполагают, что на нем парик", - написал у себя в "Твиттере" журналист News 4 San Antonio WOAI-TV.
Кроме того, полиция проверила историю интернет-запросов подозреваемого в поисковике Google и обнаружила, что он искал, откуда можно отправить посылки.
Погоня
Рано утром в среду полицейские и представители федеральных служб безопасности заняли позиции в районе парковки рядом с гостиницей в Раунд-Рок и ожидали прибытия спецподразделения.
Подозреваемый неожиданно завел автомобиль и тронулся с места. За ним погналась полиция.
Когда в конце концов Кондитт был вынужден остановиться, к нему подбежали вооруженные полицейские, но в этот момент подозреваемый привел в действие взрывное устройство.
Один из полицейских был ранен, другой открыл огонь. Позже полиция подтвердила, что подозреваемый погиб в результате взрыва.
Шеф полиции Остина Брайан Мэнли призвал местных жителей оставаться бдительными. А если кто-то заметит подозрительную упаковку - обращаться в полицию.
"Мы не знаем, где был подозреваемый на протяжении последних 24 часов", - сообщил Мэнли, добавив, что преступник мог отправить еще несколько посылок.
Во вторник президент США Дональд Трамп назвал взрывы в Техасе делом рук "больных людей".
"Эти взрывы в Остине ужасны, - сказал Трамп. - Это явно очень, очень больной человек - или, может, люди. Но мы доберемся до сути".
Где взрывались посылки
- 2 марта - произошел взрыв в доме Энтони Стефана Хауса в Остине, 29-летний мужчина погиб
- 13 марта - 17-летний Дрейлен Мэйсон принес бомбу в посылке к себе домой, где она и сработала. Мэйсон погиб, его мать была тяжело ранена
- 13 марта - в результате еще одного взрыва в тот же день в Остине погибла 75-летняя женщина. Ее имени не называют.
- 18 марта - двое мужчин подорвались на растяжке, идя по улице Остина. Этот взрыв отличался по стилю исполнения, однако полиция связала это с предыдущими случаями, потому что взорвавшиеся бомбы имели схожую конструкцию.
- 20 марта - посылка взорвалась на складе фирмы грузоперевозок в техасском городе Шерц, в ста километрах от Остина. По данным полиции, посылка предназначалась для отправки в Остин.