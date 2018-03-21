В США названо имя организатора взрывов в Техасе

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиция пытается понять, почему Кондитт решил взрывать бомбы в районах столицы Техаса с преимущественно не белым населением

Пресса США сообщает, что подорвавшего себя в автомобиле организатора отправок бомб в посылках в штате Техас звали Марк Антони Кондитт, ему было 23 года.

Как сообщил шеф полиции Остина Брайан Мэнли, 23-летний подозреваемый привел в действие взрывное устройство, когда его настигли полицейские в городе Раунд-Рок, расположенном примерно в 30 км к северу от столицы Техаса города Остин.

Власти сообщают, что Кондитт жил примерно в 30 километрах от Остина.

За три недели в Техасе взорвались шесть бомб, которые рассылались в посылках по почте. В результате взрывов два человека погибли и шесть получили ранения.

Полиция заявляет, что Кондитт мог заложить еще несколько бомб в районах Остина, населенных расовыми меньшинствами.

Кто подозреваемый?

Полиция пока что официально не подтвердила имя подозреваемого, но в американской прессе уже появились сообщения, что это 23-летний житель Флюгервилля Марк Антони Кондитт.

Губернатор Техаса Грег Аббот сказал в интервью Fox News, что Кондитт делил жилье в Флюгервилле с двумя соседями. По его словам, соседи вызваны в полицию для дачи показаний, но сами они ни в чем не подозреваются.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В расследовании принимают участие местная полиция и федеральные службы безопасности

Аббот заявил, что Кондитт не зачистил в своем компьютере историю просмотров в интернете, и это может помочь следствию, как сказал губернатор, "найти кладезь информации, которая прольет свет на то, кто он такой, что он делал, и почему он это делал".

Как пишет остинская газета American Statesman, Кондитт не ходил в школу - его обучала дома мать, после чего он учился в двухгодичном муниципальном колледже.

По словам газеты, затем он работал в компании Crux Semiconductor в Остине агентом по закупкам.

Поиск

Ранее американские СМИ распространили фотографии разыскиваемого с камер наружного наблюдения. На них изображен светловолосый мужчина с несколькими посылками в руках.

"Срочно: эксклюзивные фотографии разыскиваемого по подозрению во взрывах в Остине, оставляющго в магазине две посылки. Предполагают, что на нем парик", - написал у себя в "Твиттере" журналист News 4 San Antonio WOAI-TV.

Кроме того, полиция проверила историю интернет-запросов подозреваемого в поисковике Google и обнаружила, что он искал, откуда можно отправить посылки.

Погоня

Рано утром в среду полицейские и представители федеральных служб безопасности заняли позиции в районе парковки рядом с гостиницей в Раунд-Рок и ожидали прибытия спецподразделения.

Подозреваемый неожиданно завел автомобиль и тронулся с места. За ним погналась полиция.

Когда в конце концов Кондитт был вынужден остановиться, к нему подбежали вооруженные полицейские, но в этот момент подозреваемый привел в действие взрывное устройство.

Правообладатель иллюстрации Facebook/ Danene Conditt Image caption Кондитт привел в действие взрывное устройство, когда его настигли полицейские в городе Раунд-Рок, примерно в 30 км к северу от столицы Техаса

Один из полицейских был ранен, другой открыл огонь. Позже полиция подтвердила, что подозреваемый погиб в результате взрыва.

Шеф полиции Остина Брайан Мэнли призвал местных жителей оставаться бдительными. А если кто-то заметит подозрительную упаковку - обращаться в полицию.

"Мы не знаем, где был подозреваемый на протяжении последних 24 часов", - сообщил Мэнли, добавив, что преступник мог отправить еще несколько посылок.

Во вторник президент США Дональд Трамп назвал взрывы в Техасе делом рук "больных людей".

"Эти взрывы в Остине ужасны, - сказал Трамп. - Это явно очень, очень больной человек - или, может, люди. Но мы доберемся до сути".

Где взрывались посылки