Комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого

Media playback is unsupported on your device Депутаты Госдумы о результатах комиссии по этике с Леонидом Слуцким

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, на сексуальные домогательства со стороны которого пожаловались несколько журналисток. Такое заявление после заседания, на котором рассматривались эти жалобы, сделал глава комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").

По словам Аршбы, комиссия впервые столкнулась с подобными обвинениями и впервые же пошла на то, чтобы выслушать заявительниц лично.

"В иных случаях имеем возможность запросить у судебных и правоохранительных органов материалы и на их основе принимать решения. В данном случае члены комиссии такой возможности были лишены", - сказал он. Ситуация, по его словам, выглядела для членов комиссии, "как говорится, слово на слово".

Думская комиссия по вопросам этики в закрытом режиме изучила обвинения в домогательствах. Фарида Рустамова и Дарья Жук, журналистки Русской службы Би-би-си и телеканала "Дождь", сообщившие о непристойном поведении парламентария комиссии, также присутствовали на заседании.

Рустамова и Жук общались с членами комиссии в течение часа. После того как они ушли, на заседание комиссии, через другой вход, минуя журналистов, пришел Слуцкий. Ранее глава комиссии Отари Аршба заявил, что депутат представил письменные объяснения по поводу жалоб журналисток на него.

Со Слуцким члены комиссии пообщались около 15 минут.

"Взгляды на жизнь и мораль"

"Считаем, что комиссия не находит нарушений поведенческих у господина Слуцкого. Если коллеги журналисты, подавшие заявления, считают, что их материалы и доказательства могут быть представлены в правоохранительные органы, - это их право. Мы в комиссии из тех материалов, которые были представлены, выслушав и Дарью Жук и Фариду Рустамову, таких фактов не обнаружили", - огласил мнение депутатов Аршба.

Детали того, что рассказали комиссии Фарида Рустамова и Дарья Жук, он посчитал "неэтичным обсуждать для себя".

Сам депутат от ЛДПР и председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отказался подробно комментировать заседание комитета.

"Никаких комментариев, я все свои объяснения дал", - ответил Слуцкий на прямой вопрос "Приставали ли вы к журналисткам?" "Комитет по международным делам перегружен текущей работой", - добавил он, объясняя своё решение отказаться от комментариев.

"Учитывая, что здесь большое количество уважаемых мною журналистов, хочу сказать большое спасибо всем тем, кто меня поддержал, выдающимся российским женщинам, Валентине Ивановне Матвиенко, Татьяне Николаевне Москальковой, женщинам Государственной Думы, госсовету родной для меня республики Крым, Леониду Михалычу Рошалю и хочу поделиться радостью. У меня родился внук, и его тоже зовут Леонид Слуцкий [...]", - завершил своё общение с журналистами депутат, упомянув, что пережил "тяжелый месяц".

Как заявила Би-би-си Фарида Рустамова, у неё сложилось впечатление, "что депутаты не хотят разобраться с тем, что произошло", а просто "поделились своими взглядами на жизнь и мораль". По её словам, члены комиссии по этике задавали вопросы не о сути произошедшего, а о "побочных обстоятельствах": в частности, почему журналистки решили говорить об этом только сейчас и нет ли в этом попытки очернить Слуцкого.

"Я не ожидала другого решения от комитета по этике. Я, разумеется, им не удовлетворена, так же как и ходом рассмотрения", - сказала Рустамова после того, как стало известно о решении комиссии.

"Я хотела бы сказать комиссии, что их предложение обратиться в правоохранительные органы неосуществимо, поскольку такого состава преступления не существует. Нет в российском законодательстве статьи за домогательство", - добавила журналистка.

Продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук также заявила, что решением комиссии не удивлена: "Мне удивительно только, что нас слушали 50 минут, а господина Слуцкого - 10 минут. И этого им хватило, чтобы вынести какое-то решение. Видимо, они заранее его знали".

Пока комиссия изучала жалобы журналисток, у здания Думы проходили пикеты с требованием расследовать действия Слуцкого. Акцию устроило российское отделение Amnesty International, такие же пикеты проходили у Госдумы 8 марта.

Image caption В среду у здания Госдумы прошли пикеты в поддержку заявивших о домогательствах журналистках

Кто обвиняет Слуцкого

В начале марта корреспондентка Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова заявила о домогательствах со стороны Слуцкого. Она рассказала, что у неё сохранилась аудиозапись, на которой слышно, как депутат делает ей непристойные предложения. Аудио есть в распоряжении Би-би-си, расшифровка приведена в тексте.

Рустамова рассказала, что подверглась физическим домогательствам со стороны депутата. На ее замечание "вы распускаете руки" Слуцкий, согласно записи, ответил: "Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки - это некрасивое выражение".

Ранее в феврале о домогательствах со стороны Слуцкого сообщили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, ранее работавшая на грузинском телевидении, и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Котрикадзе, Жук и Рустамова подали заявления в думскую комиссию по этике.

Как комментировали обвинения спикер Думы и Слуцкий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сначала заявил, что "озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет". При этом заметил, что "проблему нужно решать только в правовом поле".

Media playback is unsupported on your device "Это заказуха": депутат Слуцкий об обвинениях в домогательствах

После этого спикер пообещал взять ситуацию со Слуцким под личный контроль, но добавил, что обвинения в адрес политика могут восприниматься "как попытка дискредитации". Он обратил внимание на то, что обвинения звучат "со стороны иноСМИ", а сама история "произошла на пике предвыборной кампании". "Дождь" и RTVI при этом зарегистрированы как российские СМИ.

7 марта Володин, поздравляя парламентских корреспонденток с наступающим Международным женским днем, еще раз прокомментировал обвинения в адрес Слуцкого. "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу", - сказал Володин журналисткам.

Слуцкий ранее называл обвинения в харассменте "заказухой". "Никогда женщины не жаловались и не пожалуются искренне на какие-то неправильные действия с моей стороны", - говорил депутат.

8 марта депутат в своем "Фейсбуке" попросил прощения у женщин, которым "когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания", не уточнив, что именно он имеет в виду.

Би-би-си ранее просила Слуцкого прокомментировать свидетельства Рустамовой о непристойном поведении депутата. Политик оставил запрос без ответа.