Бойкот Слуцкого: как СМИ ответили депутату и всей Госдуме

Media playback is unsupported on your device Депутаты Госдумы о результатах комиссии по этике с Леонидом Слуцким

Медиахолдинг РБК решил отозвать всех своих журналистов с работы по освещению деятельности Госдумы. Такое решение в холдинге приняли после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях депутата Леонида Слуцкого, на домогательства со стороны которого пожаловались несколько журналисток.

Вслед за РБК о прекращении работы в Госдуме объявили телеканал "Дождь" и радио "Эхо Москвы".

Радиостанция солидарна с журналистками, ставшими жертвами приставаний в Госдуме, и разочаровано решением депутатской комиссии по этике, "по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны", - написал в своем Telegram-канале главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов в четверг утром.

"Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", - сообщил Венедиктов.

Володин 7 марта сказал журналисткам, работающим в нижней палате парламента: "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу".

Телеканал RTVI также объявил о том, что не будет "взаимодействовать" с Госдумой, "пока Леонид Слуцкий остается на своем посту".

Позже к бойкоту присоединились издания "Лента.ру" и Znak.com (не будут писать о Слуцком), а также радио "Говорит Москва", которое обещает сопровождать все новости о депутате упоминанием об обвинениях в домогательствах. А издание Republic решило при упоминании Госдумы в своих статьях добавлять в скобках: "Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства".

Что решили в РБК

Накануне вечером о "приостановке работы с Госдумой" заявил телеканал "Дождь". "Женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно", - заявила главный редактор канала Александра Перепелова.

А первым о решении отозвать аккредитованных в Госдуме журналистов холдинга объявил РБК. О нем Русской службе Би-би-си в среду сообщила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.

Ранее в среду комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток Би-би-си, RTVI и "Дождя" на домогательства со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Члены комиссии не нашли доказательств непристойного поведения Слуцкого и не стали применять к нему никаких санкций.

"Этим решением комитет по этике, по сути, признал нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу", - сказала Голикова.

Из Госдумы отзовут журналистов не только сайта РБК, но и телеканала, газеты и журнала, которые входят в состав холдинга. Голикова уточнила, что отказ от работы журналистов в Госдуме "не отразится на оперативности и качестве информации о ее деятельности".

Начальник управления пресс-службы и информации Госдумы Константин Тарасов сказал Би-би-си, что не видел заявления РБК и не может его прокомментировать. Он также признался, что ранее в истории Думы не было случаев, чтобы какое-либо СМИ отзывало оттуда своих корреспондентов.

Media playback is unsupported on your device "Это заказуха": депутат Слуцкий об обвинениях в домогательствах

Решение комиссии прокомментировал также медиахолдинг "Коммерсант". В заявлении редакции говорится, что сотрудники издательского дома удивлены и разочарованы решением комиссии Госдумы по этике и больше не будут обращаться к Слуцкому в качестве ньюсмейкера.

"Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости", - сказано в заявлении, опубликованном в четверг на первой полосе газеты "Коммерсант".

"Не хотят разобраться"

Думская комиссия по вопросам этики в среду в закрытом режиме изучила обвинения в домогательствах. Фарида Рустамова и Дарья Жук, журналистки Русской службы Би-би-си и телеканала "Дождь", пожаловавшиеся в комиссию на непристойное поведение депутата, также присутствовали на заседании.

Рустамова и Жук около часа давали объяснения членам комиссии. Затем их вывели из зала, где проходило заседание, и туда через другой вход, минуя журналистов, зашел Слуцкий, возглавляющий думский комитет по международным делам. С ним комиссия общалась около 15 минут.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Депутат в своем "Фейсбуке" 8 марта попросил прощения у женщин, которым "когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания", не уточнив, что именно он имеет в виду

Депутат от ЛДПР отказался подробно комментировать заседание комитета.

Рустамова сказала Би-би-си, что, по ее впечатлениям, "депутаты не хотят разобраться с тем, что произошло", а просто "поделились своими взглядами на жизнь и мораль". По её словам, члены комиссии по этике задавали вопросы не о сути произошедшего, а о "побочных обстоятельствах": в частности, почему журналистки решили говорить об этом только сейчас и нет ли в этом попытки очернить Слуцкого.

В начале марта Рустамова рассказала о случае сексуального домогательства со стороны Слуцкого. Она сообщила, что у неё есть аудиозапись, на которой слышно, как депутат делает ей непристойные предложения. Аудио есть у Би-би-си, расшифровка записи приведена в тексте.

На замечание Рустамовой "вы распускаете руки" Слуцкий, согласно записи, ответил: "Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки - это некрасивое выражение".

До этого в феврале о непристойном поведении Слуцкого сообщили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, ранее работавшая на грузинском телевидении, и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Котрикадзе, Жук и Рустамова подали заявления в думскую комиссию по этике.