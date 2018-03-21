Средняя зарплата в России перед выборами выросла почти на 13%

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS

В феврале этого года зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,1% до среднего уровня в 39,8 тысяч рублей (690 долларов), сообщает Росстат. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, в феврале зарплаты выросли на 9,7%.

Всего за январь и февраль зарплаты россиян в номинальном выражении увеличились почти на 13%, отчиталось ведомство.

Реальные располагаемые доходы населения выросли на 4,4%. Этот показатель отражает, сколько у населения остается денег после выплаты обязательных платежей. Доходы впервые выросли с января 2017 года - тогда пенсионерам дали единовременную выплату как компенсацию за отсутствие индексации пенсий в 2016 году.

Основной причиной повышения зарплат стала индексация зарплат госсектора перед выборами, пишет в своем отчете главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова. Это подтверждает и статистика федерального бюджета: за два месяца 2018 года расходы на здравоохранение выросли на 63%, а на образование - на 36%. Орлова считает, что индексация зарплат бюджетников создает риски для бюджета в этом году.

Такие темпы роста зарплат наблюдались до кризиса 2008 года, рассказал Би-би-си директор аналитического департамента компании "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. Он объясняет, что нынешний рост связан с выполнением "майских указов" и повышением зарплат бюджетников в начале 2018 года. С этим объяснением согласен и главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Сразу несколько сотрудников МГУ и представители профсоюза "Университетская солидарность" рассказали Би-би-си, что за февраль преподаватели и научные сотрудники университета получили зарплату в два-три раза выше обычного. По оценке профсоюза, перед выборами работникам МГУ выдали дополнительно около пяти окладов.

По информации РБК, повышение затронуло и сотрудников других бюджетных организаций, например, в московской городской клинической больнице им. С.П.Боткина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рост зарплат никак не связан с выборами.

В МГУ объясняли рост зарплат выполнением "майских указов". Указы, которые президент Владимир Путин подписал в 2012 году, предполагают существенный рост зарплат разным категориям бюджетников как раз к 2018 году. Но эти цели, по мнению экспертов, в части регионов и бюджетных учреждений не были достигнуты.

Поможет ли рост зарплат экономике?

"Такой рост зарплат просто не может проходить незамеченным в реальной жизни", - полагает Тремасов. При таком росте зарплат, по его словам, должна расти инфляция и розничная торговля.

Однако рост розничной торговли в феврале замедлился до 1,8% в годовом выражении после роста на 2,8% в январе. Рост платных услуг также замедлился до 2% против 2,9% в январе. По данным Росстата, цены с начала года к 19 марта выросли всего на 0,7%.

Тремасов предполагает, что люди не спешать тратить деньги. Как рассказывали Би-би-си работники МГУ, у них сложилось ощущение, что повышение зарплат было временным.

Еще одно объяснение, по словам Тремасова, - это высокая дифференциация зарплат в бюджетных учреждениях и государственных компаниях. Фактически могла идти речь о "точечном повышении" зарплат топ-менеджерам компаний и руководству учреждений, а не рядовым работникам. Такое повышение, по словам экономиста, могло привести к увеличению средних зарплат и формальному выполнению "майских указов".

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, рассказывая, как выполняются "майские указы", также описывал подобные манипуляции.

Фактически бюджетники получили зарплаты за февраль в марте, приводит другое объяснение Девятов. Он ожидает, что мартовская статистика по росту розничной торговли как раз и продемонстрирует рост.

Это должно, по мнению экономиста, ускорить темпы роста экономики в марте. По оценке "Уралсиба", ВВП России в январе вырос на 1,8%, в феврале рост замедлился до 1,3%, а в марте благодаря потреблению может вновь ускориться до 1,8%. Девятов пока не может сказать, сохранится ли этот рост дальше.

Собеседники Би-би-си в МГУ рассказали, что в середине марта им пришел обычный аванс без каких-либо надбавок.

В профсоюзе "Университетская солидарность" Би-би-си подтвердили, что в марте аванс пришел без повышений. Однако, по данным профсоюза, в конце марта преподавателям и научным сотрудникам вновь должны сделать надбавку в три оклада - по приказу ректора Виктора Садовничего. Но это повышение опять же станет единовременной выплатой. В профсоюзе предполагают, что какое-то время зарплаты останутся повышенными.