От "Медузы" до "Спецназа": какие СМИ поддержали бойкот Госдумы

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Более 20 СМИ в той или иной форме поддержали бойкот Госдумы и лично депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Поводом стало решение думской комиссии по этике - она не нашла нарушений в действиях Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

Русская служба Би-би-си рассказывает, какие медиа и в какой форме отреагировали на решение думской комиссии по этике, которая не стала наказывать Слуцкого и не рассмотрела доказательства его непристойного поведения с журналистками.

Отозвали корреспондентов из Думы

РБК: "Комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров". "Новая газета": "Мы возмущены решением думской комиссии по этике и позицией депутатов Думы". "Дождь": "Стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно". "Эхо Москвы": "Эхо Москвы считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов)". Znak.com: "Комиссия Госдумы по этике вчера фактически признала нормой домогательства депутата Леонида Слуцкого к журналисткам. Такая позиция унижает профессиональное и личное достоинство журналистов". Татарское издание "Бизнес Online": "Считаем его поведение (Леонида Слуцкого - Би-би-си) аморальным и недопустимым и призываем осудить происходящее другие региональные СМИ".

Бойкот Слуцкому и комиссии по этике

"Ведомости": "Редакция считает невозможным разменивать информацию на чувство достоинства своих журналистов. Уважение и безопасность - это не привилегии, а права, и мы требуем от руководства Госдумы их соблюдения". "Коммерсантъ": Редакция удивлена и разочарована решением комиссии Госдумы по этике, фактически (...) превратившей заседание в суд над пострадавшими". Inc.: "Разменивать информацию на чувство достоинства журналистов нельзя".

Media playback is unsupported on your device Депутаты Госдумы о результатах комиссии по этике с Леонидом Слуцким

Будут упоминать о домогательствах Слуцкого во всех новостях о Госдуме

1. Republic: "В редакционных статьях при упоминании Государственной думы Republic будет добавлять в скобках: "Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства".

2. "Такие дела":

3. "Говорит Москва": "Ранее с призывом к главным редакторам СМИ исключить парламентария из повестки до тех пор, пока тот не принесёт свои извинения журналисткам, обратился главред "Говорит Москва" Сергей Доренко".

4. Лента.ру:

5. МБХ медиа: "Комиссия по этике должна изменить свое решение относительно действий господина Слуцкого, а депутаты Государственной думы - выступить с осуждением поступков своего коллеги".

6. "Секрет фирмы": "При упоминании Госдумы мы будем уточнять в скобках, что это орган государственной власти, оправдывающий сексуальные домогательства"

7. "Бумага":

8. "Лентач": "Имидж Госдумы и до этой истории был где-то на дне. Слуцкий его пробил".

Поддержали бойкот

1. The Village:

2. The New Times: "Есть грань, которую невозможно переходить, и если одного из нас унижают, то, значит, - унижают и всех остальных".

3. Право.ру: "Редакция "Право.ru" выражает солидарность с коллегами и поддерживает бойкот депутата Слуцкого".

4. "Медиазона": "Мы считаем, что наши коллеги поступают совершенно правильно, объявляя бойкот заведению, где считают нормальным явлением домогательства к журналисткам"

5. RTVI:

6. "Медуза": "Леонид Слуцкий должен сдать мандат сам - или его должны заставить это сделать".

7. The Bell: "The Bell выступает в полной солидарности со всеми коллегами, которым хотя бы временно не придется появляться в Госдуме".

8. "Спецназ России": "Приставание к женщинам, используя свое служебное положение, вполне можно трактовать как проявление коррупции".

9. Playboy: "Playboy поддерживает журналистов, нашедших в себе смелость рассказать о неприемлемом поведении чиновников, и выступает категорически против любых видов сексуальных домогательств, от назойливых приставаний и пошлых шуток до прямого физического контакта".

10. Forbes: "Как сказал однажды сам президент, "не нужно здесь рака за камень заводить". Не имеет никакого значения, журналистки каких именно СМИ заявили о домогательствах Слуцкого и когда именно они это сделали: лучше позже, чем никогда".

10. Смоленское издание Keytown: "У нас в редакции большинство журналистов - девушки (...) Нам страшно представить, что кто-то из них может быть подвергнут опасности нахождения рядом с человеком, подобным Слуцкому. Человеком, для которого рамки приличия, по всей видимости, не являются нормой поведения".

11. Wonderzine: "Мы продолжим бороться с этим и хотели бы напомнить членам парламентской комиссии по этике, их кураторам и друзьям. Это вы обслуживаете наши интересы, а не мы ваши. Это не нам, а вам следует менять работу".

12. "Новости Купчино": "С этого момента мы считаем всех депутатов Государственной Думы, а также членов партии ЛДПР, иных депутатов, избранных от ЛДПР, мерзкими, если они не выступили с ясным публичным осуждением действий Слуцкого, не поддержали пострадавших журналисток".

Осудили решение комиссии, но не поддержали бойкот

1. Газета.Ru: "Отстранение негосударственных СМИ означает фактически закрытие Думы самой в себе: велик риск, что и уважаемый Слуцкий, и другие сотрудники будут позволять себе не только скабрезные высказывания в комментариях к ФБ, но и под юбки лезть. Они же под бойкотом!"

Не только СМИ

Бойкот Леониду Слуцкому поддержала и социальная сеть "Одноклассники". В сообщении соцсети говорится, что она выражает солидарность СМИ, которые объявили бойкот депутату из-за обвинений в домогательствах.

"В знак поддержки группы этих СМИ будут в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте. "Одноклассники" - против любых проявлений насилия и домогательств, и мы поддерживаем всех, кто тоже готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью", - говорится в сообщении соцсети.

Как развивался скандал

В среду думская комиссия по этике, рассмотрев жалобы журналисток Би-би-си, RTVI и "Дождя" на домогательства со стороны Слуцкого, не нашла доказательств непристойного поведения депутата. Никаких санкций к нему не применили.

Заседание комиссии прошло в закрытом режиме. С корреспондентом Би-би-си Фаридой Рустамовой и продюсером "Дождя" Дарьей Жук члены комиссии общались 50 минут. Затем их вывели из зала и туда для дачи объяснений пригласили Слуцкого. С ним комиссия говорила всего 15 минут.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Депутат Слуцкий на вопрос "Вам не стыдно?" ответил вопросом "За что?"

Рустамова после заседания комиссии сказала Би-би-си, что, по ее впечатлениям, "депутаты не хотят разобраться с тем, что произошло", а просто "поделились своими взглядами на жизнь и мораль". Она отметила, что члены комиссии говорили с ней и Дарьей Жук не о сути произошедшего, а, например, о том, почему журналистки рассказали о домогательствах не сразу и в разгар избирательной кампании по выборам президента.

Слуцкий комментировать заседание комиссии не стал. Вместо этого он рассказал журналистам, что у него недавно родился внук, которого также назвали Леонидом.

Фарида Рустамова рассказала о случае сексуального домогательства со стороны Слуцкого в начале марта. У Рустамовой есть аудиозапись, на которой слышно, как депутат делает ей непристойные предложения. Эта запись есть в распоряжении Би-би-си, ее расшифровка приведена в тексте.

До этого в феврале о других случаях непристойного поведения Слуцкого рассказали заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, ранее работавшая на грузинском телевидении, и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.