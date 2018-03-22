Саркози: дело о деньгах Каддафи превратило мою жизнь в ад

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В 2007 году Саркози, будучи президентом, заключил ряд крупных торговых сделок с Ливией

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил сотрудникам французской прокуратуры, что обвинения, выдвинутые против него, делают его жизнь "адом". Саркози цитирует газета Le Figaro.

"Эта клевета превратила мою жизнь в настоящий ад", - сказал Саркози.

Ранее экс-президента Франции освободили из-под ареста после продолжавшегося больше суток допроса. Его обвиняют в том, что во время своей предвыборной кампании в 2007 году он получал финансовую помощь от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи.

В связи с этими обвинениями экс-президента допрашивали и ранее. Сам 63-летний Саркози категорически их отвергает.

В 2012 году Николя Саркози попытался вернуться в большую политику, выдвинув свою кандидатуру в президенты, но проиграл социалисту Франсуа Олланду.

Франс пресс со ссылкой на источники в прокуратуре сообщает, что Саркози отпущен на свободу, однако агентству не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о том, что подозрения с бывшего президента сняты.

Расследование обвинений в том, что предвыборный штаб Саркози получал финансовую помощь от Каддафи, началось еще в 2013 году.

Во вторник полиция также допросила Бриса Ортефё - одного из приближенных Саркози и бывшего министра в его правительстве.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Александр Джури был задержан в Лондоне и пытается избежать экстрадиции во Францию

В рамках расследования этого дела в Лондоне в январе по подозрению в отмывании денег был арестован бывший советник Саркози Александр Джури, который сейчас пытается избежать экстрадиции во Францию.

Джури, гражданин Швейцарии, отвергает все обвинения в свой адрес, и утверждает, что расследование политически мотивировано, сообщает агентство Рейтер.

Бизнесмена называли посредником в переговорах с ливийскими спонсорами, пишет Le Monde.

Впервые о том, что предвыборный штаб Саркози получал деньги от Каддафи, сообщил франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиэддин. Его слова подтверждают некоторые бывшие высокопоставленные ливийские чиновники.

Французская пресса отмечает, что, хотя допросы по этому делу проходили и раньше, впервые Николя Саркози был арестован в связи с ливийскими обвинениями.

Он был также на непродолжительное время задержан в 2014 году в связи с расследованием нарушений правил финансирования предвыборных кампаний. Это было первым в истории арестом бывшего президента Франции.

В чем конкретно обвиняется Саркози?

В ноябре 2016 года Зияд Такиэддин сообщил французскому новостному сайту Mediapart, что в 2006-07 годах он лично передал Николя Саркози и главе его штаба Клоду Геану три чемодана, набитых банкнотами по 200 и 500 евро.

Такиэддин утверждал, что деньги поступили от Каддафи, и что общая сумма достигала пяти миллионов евро.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Зияд Такиэддин утверждает, что лично доставлял штабу Саркози деньги из Ливии

Во вторник Клод Геан заявил сайту franceinfo, что никогда "не видел ни цента ливийских денег".

В начале этого года против него было возбуждено официальное следствие в связи с банковским переводом на 500 тысяч евро в 2008 году. Он отрицает, что совершил какое-либо правонарушение, и утверждает, что деньги были получены от продажи двух картин.

Газета Le Monde сообщает, что Башир Салех, который в то время возглавлял Ливийский суверенный фонд национального благосостояния, подтверждает, что Муаммар Каддафи финансировал кампанию Саркози.

Саркози грозят обвинения в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, мошенничестве, использовании краденого имущества и отмывании денег.

В чем еще обвиняют Саркози?

Николя Саркози должен предстать перед судом и по другим обвинениям в нелегальном финансировании своей предвыборной кампании.

Его обвиняют в том, что он вел двойную бухгалтерию с целью превысить официальный лимит в 22,5 млн евро, установленный законом в качестве максимума расходов на предвыборную кампанию 2012 года.

Сам Саркози утверждает, что не знал о том, что лимит был превышен.

В том, что касается кампании 2007 года, Саркози был признан невиновным в том, что тайно получал финансовую помощь от миллиардерши Лилиан Бетанкур, с него также были сняты обвинения в попытке повлиять на следствие.