В Чехии произошел взрыв на химическом заводе, погибли шесть человек

Правообладатель иллюстрации Unipetrol Image caption Unipetrol - один из крупнейших производителей в области нефтепереработки и агрохимического сырья в Чехии

На химическом заводе в Чехии произошел взрыв. Власти сообщили о шести погибших и нескольких раненых.

Как передает агентство Франс пресс, ЧП произошло на заводе Unipetrol в городе Кралупи-над-Влтавоу к северу от Праги.

"Мы получили информацию о шести погибших и еще ряде серьезно пострадавших", - сказала представитель пожарной службы Чехии Владимира Керекова, которую цитирует чешское агентство CTK.

Причина взрыва пока не известна. Он произошел около 10:00 по местному времени на северной окраине города. Полицейские и спасательные службы прибыли на место происшествия.

По заявлению Unipetrol, пожар произошел в резервуаре для хранения жидкости.

По сообщению местного телевидения, инцидент не представляет опасности для местных жителей, поскольку город Кралупи-над-Влтавоу находится на достаточном расстоянии от химического завода.

Unipetrol - один из крупнейших производителей в области нефтепереработки, а также нефтехимического и агрохимического сырья в Чехии. На химическом заводе, принадлежащем компании, производят ударопрочный полистирол, а также синтетический каучук для обуви и спортивного инвентаря.