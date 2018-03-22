Би-би-си прокомментировала решение депутатов Госдумы по делу Слуцкого

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS Image caption Комиссия по этике выслушала показания двух журналисток - Фариды Рустамовой из Би-би-си и Дарьи Жук с телеканала "Дождь"

Решение комиссии по этике Госдумы, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого по отношению к журналистам, привело к бойкоту Думы российскими СМИ. Руководство и сотрудники Би-би-си разъясняют свою позицию по этой теме.

21 марта корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук рассказали комиссии Государственной думы по этике о фактах домогательств к ним со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Комиссия не увидела признаков неэтичного поведения парламентария.

Рустамова впервые рассказала о случае непристойного поведения со стороны Слуцкого в начале марта. Би-би-си публиковала фрагменты расшифровки аудиозаписи ее общения с депутатом. На заседании комиссии ее члены не стали подробно изучать ни опубликованный текст, ни аудиозапись.

"Невозможно установить какую-либо истину", - заявил глава комиссии Отари Аршба. Слуцкий ранее несколько раз называл опубликованные сведения "заказухой". Одна из членов комиссии, Раиса Кармазина, уже после заседания заявила о том, что "не верит ни одному слову" журналисток.

"Все наши материалы - в том числе и статьи о том, что произошло с Фаридой Рустамовой, - готовятся в соответствии с журналистскими стандартами Би-би-си, которые гарантируют объективное и независимое освещение событий. Мы уверены в достоверности наших материалов", - говорится в официальном заявлении Би-би-си, сделанном после решения комиссии по этике.

Фарида Рустамова в комментарии Би-би-си подчеркнула, что недовольна решением комиссии. По ее мнению, депутаты "не приняли достаточных мер", чтобы разобраться в случившемся.

"Члены комиссии говорили со мной и моей коллегой о чем угодно, кроме сути вопроса - фактов домогательств со стороны депутата. Они обвинили меня и мою коллегу во лжи, говорили, что мы должны были скрыть то, что произошло, и не рассказывать об этом в прессе. Они шутили и смеялись во время разговора о недопустимом поведении их коллеги, учили нас жизни и морали", - сказала Фарида Рустамова.

Кампания в СМИ

Это решение вызывало острую реакцию российских СМИ. Несколько десятков изданий, среди которых интернет-СМИ, газеты, телеканалы и радиостанции, заявили о том, что в разной форме прекращают сотрудничество с Государственной думой. Некоторые сказали, что отзывают своих корреспондентов из Госдумы, другие перестанут брать комментарии у Слуцкого и членов комиссии по этике.

Фарида Рустамова сказала Би-би-си, что солидарность коллег стала для нее "колоссальной поддержкой" и она благодарна им за это.

"Мы продолжим сообщать нашей аудитории о происходящем в Думе - так же, как мы сообщали о случившемся с Фаридой Рустамовой и другими журналистками", - говорится в заявлении Би-би-си.

"Я благодарен всем тем, кто вместе с нами поддерживает Фариду", - сказал глава Русской службы Би-би-си Артем Лисс.

Как развивался скандал

Скандал вокруг депутата Слуцкого разгорелся после публикации телеканала "Дождь" в конце февраля, в которой несколько журналисток анонимно обвинили его в домогательствах.

Затем о непристойном поведении со стороны депутата открыто рассказала заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, ранее работавшая на грузинском телевидении. Вскоре после этого с аналогичными обвинениями выступили Жук и Рустамова, написавшие заявления в комиссию Думы по этике.

Заседание комиссии по этике 21 марта проходило в закрытом режиме. Сначала с комиссией чуть меньше часа общались журналистки. После того как они покинули зал, туда пригласили Слуцкого. Он общался с коллегами по Госдуме всего 15 минут и не комментировал решение комиссии после нее

Глава комиссии Отари Аршба, объявляя решение комиссии, говорил, что депутаты не собирались изучать предоставленные материалы, так как не являются сотрудниками правоохранительных органов, а поскольку материалов они не видели, то вынести решение об их достоверности не могут.

Кроме того, он обратил внимание, что скандал с домогательствами пришелся на период перед выборами президента России. По его словам, Слуцкий на заседании комиссии объяснил, что он приглашал международных наблюдателей и потому считает, что против него велась целенаправленная кампания.