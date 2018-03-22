Суд в Англии разрешил передать пробы крови Скрипалей экспертам ОЗХО

Правообладатель иллюстрации REX/Shutterstock Image caption Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамье в Солсбери 4 марта

Английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Такое решение вынес в четверг судья Дэвид Уильямс из Опекунского суда в Лондоне. В этом суде рассматриваются дела лиц, лишенных способности принимать решения самостоятельно.

Как указывается в тексте решения судьи, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются без сознания, поэтому не могут дать согласие на взятие у них крови.

В настоящее время невозможно установить, когда и насколько восстановится дееспособность Сергея Скрипаля и его дочери, утраченная вследствие отравления нервно-паралитическим веществом, отметил Уильямс.

"Долгосрочные последствия воздействия этого вещества на состояние их здоровья в полной мере не ясны, хотя медицинские анализы свидетельствуют о том, что их умственные способности могут пострадать в неизвестной и пока не исследованной степени", - добавил судья.

В интересах Скрипалей судья разрешил врачам Национальной службы здравоохранения взять анализы крови у пострадавших и передать их Организации по запрещению химического оружия, а также предоставить экспертам копии медицинской истории бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

Также эксперты смогут заново протестировать образцы крови, ранее анализировавшиеся в правительственной лаборатории в Портон-Дауне, и провести анализ ДНК Скрипалей, чтобы удостовериться, что эта кровь взята у них.

Именно эксперты по химическому оружия в Портон-Дауне выявили в крови Скрипалей следы нервно-паралитического вещества класса "Новичок".

Image caption Улицы Солсбери обеззараживали люди в защитной одежде

По заверениям врачей, состояние 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери остается критическим, но в настоящее время стабильно.

4 марта обоих обнаружили без сознания на скамье в Солсбери неподалеку от ресторана Zizzi.

Потребности экспертов ОЗХО

Для помощи расследованию правительство Британии пригласило экспертов ОЗХО из Гааги. Экспертам, прибывшим в Портон-Даун 19 марта, потребовались свежие образцы крови.

Однако поскольку оба пострадавших находятся без сознания, анализы возможно взять только по решению Опекунского суда. Юристы правительства обратились в суд 20 марта.

Что еще стало известно из решения судьи

Судья Уильямс, представляющий Отделение по семейным делам Высокого суда Лондона, рассматривал дело Скрипалей на закрытом заседании.

Среди прочих, судья заслушал показания лечащего консультанта, имя которого он постановил сохранить в тайне.

В решении суда говорится, что из показаний врача стало известно, что:

Господин Скрипаль находится под сильным наркозом, так как он пострадал от применения нервно-паралитического вещества.

Госпожа Скрипаль находится под сильным наркозом, так как он пострадал от применения нервно-паралитического вещества.

Господин Скрипаль не в состоянии каким бы то ни было образом общаться с людьми

Госпожа Скрипаль (небольшое отличие от ее отца) не в состоянии "осмысленно общаться" с людьми.

"Невозможно сказать, когда и насколько восстановится дееспособность господина и госпожи Скрипаль".

Физическое состояние обоих стабильно, и никаких перемен в ближайшем или обозримом будущем не ожидается.

Медицинская помощь обоим оказывается, исходя из того, что они хотели бы оставаться живыми и достичь максимально возможного выздоровления. Оказываемая им медицинская помощь рассчитана на то, чтобы достичь этого результата.

Больница не получала никаких запросов о состоянии здоровья обоих со стороны "кого-либо, знакомого пациентам".

Пострадавший полицейский выписан

22 марта вечером также стало известно, что из больницы выписали полицейского, оказывавшего Скрипалям первую помощь.

Сержант полиции Солсбери Ник Бейли пробыл в больнице около двух недель. Некоторое время он находится в тяжелом состоянии.

Правообладатель иллюстрации BBC Sport Image caption Сержант полиции Солсбери Ник Бейли пробыл в больнице около двух недель

"Жизнь никогда не будет для меня прежней", - сказал полицейский, выйдя из больницы.

Наряду с Бейли пострадал еще один полицейский. По данным Би-би-си, в настоящее время он проходит амбулаторное лечение.

В районной больнице Солсбери также сообщили, что в связи с событиями 4 марта за медицинской помощью обратились около 50 человек.

Глава местного отделения Национальной службы здравоохранения в Солсбери Сара Чарльз Баркс отметила, что сотрудники больницы работают 24 часа в сутки, чтобы обеспечить Скрипалям наилучший уход.