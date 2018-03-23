Банк России снизил ставку до 7,25%, но увидел риски в росте зарплат россиян

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Российский центробанк ожидаемо снизил ставку на 0,25 базисных пункта до 7,25%. Решению ЦБ предшествовала статистика, которую аналитики назвали вызовом для регулятора. Из-за выборов президента резко выросли реальные зарплаты, что угрожает ростом цен.

Решение снизить ставку на такую величину Банк России объяснил тем, что годовая инфляция остается на низком уровне. Рост экономической активности возобновился. А увеличение реальных заработных плат и расширение розничного кредитования поддерживают восстановление потребительского спроса.

Но при этом ЦБ видит риски в том, что зарплаты россиян начали расти.

"Динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления. Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов. Банк России будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию", - говорится в сообщении регулятора.

Непростой контекст

Решение ЦБ совпало с консенсус-прогнозом Bloomberg. Но в этот раз статистика за февраль "создает непростой контекст" для ЦБ, пишет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

С одной стороны - слабые экономические показатели. Рост розничной торговли оказался ниже прогнозов и составил всего 1,8% в феврале, что значительно ниже консенсус-прогноза рынка (2,5%,) указывает Орлова. Замедлился рост промпроизводства.

По данным минэкономразвития, в феврале рост экономики замедлился до 1,5% после роста на 1,9% в январе. Министерство также обращает внимание на тревожные сигналы, связанные с замедлением роста в феврале обрабатывающих производств.

В такой ситуации более низкая ставка могла бы поддержать рост.

Но с другой стороны, заседанию ЦБ предшествовала статистика Росстата о росте реальных зарплат в России. И выяснилось, что по итогам двух месяцев этого года они выросли на 10,5%. Экономисты связывают столь резкий рост с предвыборными выплатами бюджетному сектору. Безработица снизилась до 5%.

А это в свою очередь создает риски для роста инфляции, с чем ЦБ борется.

С начала этого года инфляция держится на минимальных уровнях. В феврале она составила 2,2% год к году, такой же показатель был и в январе.

"Мы полагаем, что в условиях двузначного роста зарплат и слабого курса рубля не следует спешить с этим решением", - написала Орлова.

"Рост зарплат и снижающаяся безработица усиливают инфляционные риски, но пока это не находит отражения в динамике потребительских цен", - написал Кирилл Тремасов из "Локо-инвеста".

Аналитики Ренессанс Капитала полагают, что ЦБ все же продолжит снижать ставку. В этом году центробанк может сделать это еще несколько раз - до 6,75%. Эксперты не исключают, что на этом период смягчения окончится.