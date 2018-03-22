Трамп объявил о новых тарифах на китайский импорт

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп уже много лет заявляет, что Китай вредит американской экономике

Президент США Дональд Трамп объявил о скором введении тарифов на импорт целого ряда товаров из Китая, а также ограничений на китайские инвестиции в американскую экономику, так как, по его словам, Пекин годами занимался кражей интеллектуальной собственности.

Новые 25-процентные тарифы затронут товары, ежегодный импорт которых составляет до 60 млрд долларов.

Посольство Китая в Вашингтоне выразило сильное разочарование решением Белого дома.

Американский президент уже не первый год возмущается дефицитом в торговле с Китаем, который в прошлом году достиг 504 миллиардов долларов.

Министерство торговли Китая еще до объявления решения Трампа предупреждало, что готово предпринять "необходимые контрмеры", и обвиняло США в нарушении правил международной торговли.

Дональд Трамп сказал, что добивается, чтобы условия для американских компаний были эквиваленты условиям для китайского бизнеса.

Американский президент отдал распоряжение министерству финансов в течение 15 дней составить список товаров, на которые будут повышены тарифы. Правила об ограничении китайских инвестиций в американскую экономику должны быть сформулированы в ближайшие 60 дней.

В чем причина?

Белый дом заявляет, что расследование торговой политики Китая, инициированное президентом Трампом в августе 2017 года, выявило примеры "недобросовестной" политики Пекина, такие как ограничения на деятельность иностранных компаний, вынуждающие их передавать свои технологии китайским партнерам.

Расследование также пришло к выводу, что Китай устанавливает несправедливые условия для деятельности американских компаний, направляет инвестиции в стратегические отрасли американской экономики, а также проводит и поддерживает кибератаки.

Новые тарифы могут затронуть более тысячи наименований товаров. Американские компании смогут выразить свою точку зрения по этому вопросу до того, как тарифы будут введены.

Представитель США по торговым переговорам Роберт Лайтхайзер заявил на этой неделе в конгрессе, что администрация Трампа хочет "оказать максимальное давление на Китай и минимальное давление на американских потребителей".

По словам Лайтхайзера, защита интеллектуальной собственность жизненно важна для американской экономики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роберт Лайтхайзер говорит, что хочет "оказать максимальное давление на Китай и минимальное давление на американских потребителей"

Что говорит Китай?

В четверг министерство торговли Китая заявило, что готово принять контрмеры против новых американских тарифов.

"Китай не будет сидеть сложа руки, в то время как его законным правам и интересам наносится ущерб, и, несомненно, предпримет все необходимые меры для того, чтобы решительно защитить свои законные права и интересы", - говорится в заявлении министерства.

Газета Wall Street Journal пишет, что Китай готовится ввести тарифы на американские товары, производимые, в первую очередь, в тех штатах, где преобладают сторонники Трампа.

Поддерживают ли это решение в США?

Многие в Америке все чаще выражают тревогу по поводу того, что Китай хочет завладеть технологиями, которые могут быть использованы в военных целях.

Конгресс также обсуждает возможность принятия законодательства, которое дало бы правительству дополнительные полномочия для оценки иностранных инвестиций, в особенности в случаях, когда китайские государственные компании покупают американские фирмы.

Но некоторые политики и бизнесмены выражают беспокойство по поводу возможной реакции Пекина.

"Я полностью за то, чтобы наказывать тех, кто ворует интеллектуальную собственность, но это должны быть адресные меры, чтобы Китай изменил свое поведение", - сказал Эрик Полсен, конгрессмен-республиканец из Миннесоты.

"Но не стоит вредить самим себе", - добавил он.

Роберт Лайтхайзер признал, что Китай может принять контрмеры, и отметил, что от этого может пострадать американское сельское хозяйство. Но, по его словам, это не должно повлиять на действия американского правительства.

"Если будут приняты ответные меры, то Соединенные Штаты должны будут защитить наших фермеров", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Трамп уже заявил, что намерен повысить тарифы на импортную сталь

Будет ли торговая война?

Китай уже заявлял, что никто не может выйти победителем из торговой войны.

Пекин также призвал обе стороны к спокойствию, и намекнул, что проведет реформы, "которых даже не ожидают США".

Ранее президент Трамп писал в "Твиттере", что "торговые войны - это хорошо, и в них легко победить".

Но министр финансов Стивен Мнучин недавно сказал, что президент "не пытается начать торговую войну".

Торговая сеть Best Buy уже заявила, что прекращает закупать смартфоны у китайской компании Huawei, сообщает Рейтер.

AT&T и Verizon также прекратили сотрудничество с Huawei, после того как представители американского правительства выразили обеспокоенность, что у этой компании слишком тесные связи с вооруженными силами Китая.

Тем временем в среду Всемирная торговая организация постановила, что США не полностью выполнили решение ВТО 2014 года, согласно которому Вашингтон незаконно наложил тарифы на ряд китайских товаров.

Министерство торговли Китая заявило, что это решение ВТО "доказывает, что американская сторона нарушает правила ВТО".

Но в прошлом ВТО также принимала решения не в пользу Китая. Так, в январе организация постановила, что Китай должен понизить свои тарифы на курятину, импортируемую из США.