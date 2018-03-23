Трамп заменил советника по нацбезопасности Макмастера

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Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер покидает свой пост. Его место уже 9 апреля займет бывший представитель США в ООН Джон Болтон.

Об этом Дональд Трамп сперва сообщил в своем "Твиттере", а затем официальные представители Белого дома распространили соответствующие заявления самого Макмастера, руководителя администрации Белого дома и самого президента.

"Я рад сообщить, что с 9 апреля 2018 года моим новым советником по национальной безопасности станет посланник в ООН Джон Болтон. Я очень благодарен за службу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом"

Согласно официальной версии Белого дома, "Дональд Трамп и генерал Макмастер пришли к общему решению об отставке последнего с должности советника по национальной безопасности Белого дома, этому решению предшествовала долгая дискуссия и общее понимание, что появление новой команды положит конец постоянным спекуляциям".

По договоренности с президентом США генерал Макмастер останется на своем посту до середины апреля, а затем передаст дела.

Как рассказал сам Макмастер, он попросил президента США разрешить ему уйти на пенсию этим летом, после 34 лет службы. Он отметил, что самой большой честью за все годы его картеры была возможность служить американскому народу "плечом к плечу с невероятными военными и гражданскими согражданами".

Генерал также поблагодарил президента за честь быть его советником по национальной безопасности.

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Трамп в своем заявлении ответно поблагодарил Макмастера и отметил, что тот внес значительный вклад в стратегию американской национально безопасности, "оживил взаимоотношения и связи на Ближнем Востоке, разбил ИГИЛ (экстремистская организация, запрещенная в России - Русская служба Би-би-си), добился переговоров с Северной Кореей и укрепил благосостояние нации".

О своем кадровом решении Трамп сообщил после того, как провел встречу с Болтоном в Овальном кабинете в четверг вечером по вашингтонскому времени.

Генерал Герберт Рэймонд Макмастер стал вторым советником по национальной безопасности в нынешнем Белом доме, сменив на этой должности отставного генерала Майка Флинна 20 февраля 2017 года.

В 2014 году журналу Time назвал Макмастера одним из 100 самых авторитетных людей планеты, генерал также входил в список самых авторитетных действующих офицеров США.

Он известен как противник сокращения оборонных расходов, хорошо знаком с российской проблематикой и неоднократно говорил о том, что политика Москвы направлена на разрушение существующего в Европе порядка, установившегося после холодной войны.

"Зачистка несогласных"

Об отставке Макмастера было объявлено спустя всего неделю с небольшим после известия об уходе Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря. 22 марта он простился с сотрудниками американского внешнеполитического ведомства, назвав Вашингтон "гадким городом".

Большинство американских аналитиков называют нынешнюю серию кадровых перестановок в Белом доме "чисткой рядов несогласных".

О грядущей отставке Макмастера еще с осени 2017 года сообщали источники Си-эн-эн и агентства Рейтер. В результате о ней было объявлено на следующий день после звонка Трампа Владимиру Путину, во время которого американский лидер поздравил российского с переизбранием на должность главы державы.

Вскоре после этого разговора несколько американских изданий опубликовали сопровождавшие звонок подробности: по данным Washington Post и New York Times, советники Трампа специально просили президента воздержаться от поздравлений российского президента с победой. Макмастер, по официальной информации, присутствовал во время телефонного разговора двух президентов.

"Пристегните ремни!"

Его преемник Джон Болтон - в прошлом постоянный представитель США в ООН в 2005-2006 годах (в администрации Джорджа Буша-младшего). До этого, в 2001-2005 годах, Болтон был заместителем госсекретаря США по вопросам контроля вооружений и международной безопасности.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Назначение "ястреба" Болтона уже вселило беспокойство в ведущих американских аналитиков

Он был известен как приверженец идеи применения силы против Северной Кореи и Ирана, а также был сторонником вторжения в Ирак в 2003 году и настаивал на пересмотре ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году.

Для назначения Болтона на должность советника по национальной безопасности президенту США не нужно согласие конгресса.

Это кадровое решение Трампа уже вселило беспокойство в ведущих американских аналитиков в сфере международной безопасности - особенно позиция Болтона в отношении Северной Кореи.

По словам Абрахама Денмарка, заместителя министра обороны по вопросам Восточной Азии в кабинете Барака Обамы, это означает, что Трамп продолжает рассматривать не только мирное, но и военное решение северокорейского вопроса.

Денмарк также ожидает усиления напряжения в отношения с Китаем, где тарифная война, по его словам, лишь положила начало гораздо более широкому геополитическому состязанию.

"Болтон давно поддерживает смену власти в Северной Корее и упрочнения связей с Тайванем. Пристегните ремни!" - предупреждает эксперт Центра стратегических и международных исследований Бонни Глассер.

По словам сторонника Трампа, конгрессмена Ли Зельдина, Болтон "отвратительно грамотен" и положит конец утечкам информации из Совета по национальной безопасности.

"[Болтон] - очень недооцененный, невероятный американец. Это потрясающе удачный выбор", - написал Зельдин в своем "Твиттере".

В то же время сенатор-демократ Эдвард Маркли охарактеризовал кадровую перестановку как "смертельную опасность для американского народа и четкое послание от президента Трампа относительно того, что он на большой скорости движется в сторону военного конфликта".

Представитель правозащитной организации Amnesty International Мария Пароди в комментарии Би-би-си заявила, что наибольшие опасения относительно назначения Болтона на должность советника у нее вызывают ранее проявленное им неуважение к международным нормам в области прав человека и отношение к международному законодательству в целом.

По мнению Пароди, это назначение может свести на нет усилия Amnesty International в сфере предотвращении незаконных убийств и незаконного содержания под стражей в Гуантанамо.

Вечером в четверг Болтон дал интервью телекомпании Fox, признавшись, что не ждал от президента столь скорого объявления о назначении. Он также заявил, что одну из основных своих задач на посту советника по нацбезопасности он видит в предоставлении президенту полного спектра возможных действий.

Поздравительный звонок Трампа Путину, по его словам, был "всего лишь проявлением вежливости", а утечки информации по этому или любому другому поводу недопустимы.