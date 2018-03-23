150 дельфинов выбросились на берег в Австралии

Правообладатель иллюстрации WESTERN AUSTRALIA GOVERNMENT Image caption Около половины выброшенных гринд - примерно 75 особей - уже умерли

Около 150 короткоплавниковых гринд - морских млекопитающих семейства дельфиновых - выброшены на берег в Австралии. Идет масштабная спасательная операция.

Животных заметили с рыбацкой лодки на участке пляжа примерно в 300 км от Перта рано утром в пятницу.

Около половины дельфинов на момент обнаружения были уже мертвы, говорят чиновники из администрации штата Западная Австралия.

Власти штата проводят операцию по спасению остальных животных, которые остаются на пляже.

"Удастся ли нам вернуть этих животных в море, зависит от того, сколько у них будет сил, а также от погоды - ветра и, возможно, дождя", - говорит сотрудник австралийского экологического ведомства Джереми Чик.

По словам чиновников, выброшенные на берег животные - это короткоплавниковые гринды, вид дельфинов, которые порой массово выбрасываются на берег.

Правообладатель иллюстрации WESTERN AUSTRALIA GOVERNMENT Image caption Почему животные выбросились на берег, неизвестно

Как сообщает Австралийская вещательная компания, на пляже сейчас находится несколько десятков спасателей.

Власти просят людей не заходить в воду: тела гринд могут привлечь к пляжу акул.

Короткоплавниковые гринды могут достигать 3,5 - 6,5 метра в длину. Они водятся в тропических и субтропических водах.

Ученым неизвестно, почему эти дельфины иногда массово выбрасываются на берег. Возможно, это происходит с больными или ранеными особями, или когда стая делает ошибку при навигации. При этом сигналы о помощи, которые посылают выброшенные дельфины и киты, могут привлечь к берегу других особей.