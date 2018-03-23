150 дельфинов выбросились на берег в Австралии
Около 150 короткоплавниковых гринд - морских млекопитающих семейства дельфиновых - выброшены на берег в Австралии. Идет масштабная спасательная операция.
Животных заметили с рыбацкой лодки на участке пляжа примерно в 300 км от Перта рано утром в пятницу.
Около половины дельфинов на момент обнаружения были уже мертвы, говорят чиновники из администрации штата Западная Австралия.
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Власти штата проводят операцию по спасению остальных животных, которые остаются на пляже.
"Удастся ли нам вернуть этих животных в море, зависит от того, сколько у них будет сил, а также от погоды - ветра и, возможно, дождя", - говорит сотрудник австралийского экологического ведомства Джереми Чик.
По словам чиновников, выброшенные на берег животные - это короткоплавниковые гринды, вид дельфинов, которые порой массово выбрасываются на берег.
Как сообщает Австралийская вещательная компания, на пляже сейчас находится несколько десятков спасателей.
Власти просят людей не заходить в воду: тела гринд могут привлечь к пляжу акул.
Короткоплавниковые гринды могут достигать 3,5 - 6,5 метра в длину. Они водятся в тропических и субтропических водах.
Ученым неизвестно, почему эти дельфины иногда массово выбрасываются на берег. Возможно, это происходит с больными или ранеными особями, или когда стая делает ошибку при навигации. При этом сигналы о помощи, которые посылают выброшенные дельфины и киты, могут привлечь к берегу других особей.