Суд в Киеве арестовал Савченко. Ее подозревают в подготовке теракта

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption В украинском суде, как когда-то в российском, Савченко появилась в одежде с изображением трезубца

Суд в Киеве арестовал депутата Верховной рады Надежду Савченко на два месяца на следующий день после того, как парламент согласился лишить ее депутатской неприкосновенности.

В знак протеста она объявила голодовку.

Военную летчицу, которая в 2016-м году после освобождения из российской тюрьмы получила звание Героя Украины, обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Ей вменяют в вину планы устроить госпереворот и захватить власть в стране, подготовку покушений на жизнь президента, депутатов и членов правительства, теракт в стенах Верховной рады и обстрел из гранатометов правительственного квартала.

Кроме того, Надежду Савченко обвиняют в содействии террористической организации - таковой украинские правоохранители называют самопровозглашенную "Донецкую народную республику", а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Обвинения основываются на видео- и аудиозаписях, на которых Савченко обсуждает планы терактов с украинскими военными, считая их своими сообщниками. По словам властей, на самом деле они работали на Службу безопасности Украины.

Ни во время выступления в парламенте, ни на заседании Шевченковского райсуда в Киеве депутат не поставила под сомнение подлинность записей и даже косвенно подтвердила, что они настоящие. "Сравните то, что я говорю на видео, с тем, что я говорю всегда. Вы не найдете расхождений, потому что я всегда говорю правду", - сказала она в суде.

Савченко утверждает, что знала о слежке за собой и в какой-то момент начала подыгрывать агентам спецслужб и "рисовать картину сюрреализма, политическую провокацию", чтобы напугать власть.

"Сначала взорвать Раду, а потом прийти ночью, чтобы захватить это пепелище? Это было написано так смешно, что только идиоты могли в это поверить", - сказала она во время выступления в суде.

Говоря о вывозе оружия из неподконтрольных территорий, в котором ее обвиняют, Савченко назвала это "военной спецоперацией по изъятию оружия" у боевиков.

В четверг Савченко сообщила на заседании регламентного комитета, что считает военный путч гуманным и бескровным способом смены власти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Савченко говорит, что разговоры о терактах в Киеве были политической провокацией с ее стороны

Теракт и переворот

В четверг за решение об аресте Савченко проголосовали 268 депутатов из 422.

Согласно официальной версии, изложенной представителями власти, Савченко замышляла устроить кровавый теракт прямо в стенах украинского парламента.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и "должностных лиц", минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил депутатам генеральный прокурор Юрий Луценко.

На получасовом видео, продемонстрированным в зале парламента, Надежда Савченко обсуждает с другими лицами убийства президента и взрывы в Киеве. В частности они ведут разговор о том, что эффективнее - обстрелять правительственный квартал или нападать на дома первых лиц государства.

"Я предлагаю переворот. Потому что их надо убирать физически, притом всех и сразу", - говорит она на записи.

Дело Савченко связывают с задержанием Владимира Рубана. Человек, похожий на него, тоже присутствует на видеозаписях с Савченко. Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" 8 марта задержали на линии разграничения в Донбассе с арсеналом оружия, которое, по словам силовиков, планировали использовать для проведения масштабного теракта в центре Киева.

Гранаты и секс

В четверг утром состоялось заседание регламентного комитета Рады по делу Надежды Савченко, на которое она принесла два плода гранатов и выложила их прямо на стол.

Она заявила комитету, что всё, в чем ее обвиняет следствие - инсинуации и политические провокации, и никаких планов убивать кого-либо у неё не было.

По ее словам, в ДНР она ездила, чтобы передать помощь украинским военнопленным, а оружие вывозила, чтобы от него не пострадали украинские военные.

Все планы нападений - выдумки и вымышленные схемы, которые никто не планировал воплощать в жизнь, говорит Савченко. По ее словам, обстреливать из минометов купол парламента (ее обвиняют в подготовке и такой акции) нет смысла - он слишком крепкий.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Надежда Савченко принесла на заседание комитета Рады два граната

"Я могу сыграть в театре, но это не значит, что это можно реализовать. У каждого украинца есть мечта, чтобы Верховная рада взорвалась", - заявила Савченко.

Она также рассказала, что когда начинала службу в армии, до нее якобы домогался начальник штаба части, ныне Герой Украины. Чтобы избавиться от домогательств, она написала на себя анонимку, что сотрудничает с СБУ, поведала Савченко.

На слушаниях в комитете всплыла еще одна сексуальная тема: Савченко рассказала, что по возвращении из России некие агенты правительства пытались ее вербовать через секс.

"Когда тебя начинают вербовать, в первый же день знакомства тащат тебя в постель. Не получается тебя - тащат твою сестру. Не получается сестру - тащат твою помощницу".

Однако все попытки склонить ее к сексу оказались тщетны по физиологическим причинам, рассказала Савченко. "Не ведусь я на такие дешевые вербовки", - заключила она.

В конце заседания Савченко вступила в перепалку с генпрокурором Юрием Луценко. В пылу дискуссии генпрокурор напомнил о том, как в 1934 году немецкие нацисты напали на руководителей Австрии, а Савченко заявила, что Луценко во время протестов 2014 будто бы пил алкоголь и воровал деньги, а потом призвал к силовому свержению Виктора Януковича.

"Я вас не перебивал. Жуйте гранаты. Вспомните Крым - с чего он начался?" - ответил Луценко.

В итоге ни один из депутатов комитета не встал на защиту Савченко. Комитет единогласно счел законными, достаточными и обоснованными представления генерального прокурора на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Из российской тюрьмы в украинскую

Надежда Савченко - по профессии военная летчица, пошла воевать в Донбассе добровольцем на стороне украинской армии весной 2014 года.

Там она попала в плен и почти два года провела в российской тюрьме. За это время она стала народным депутатом Украины, поскольку партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" сделала ее первым номером своего избирательного списка.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Надежда Савченко во время судебного заседания в России в 2015 году

В России ее обвиняли в причастности к убийству в Луганской области российских журналистов, погибших во время артиллерийского обстрела, и осудили на 22 года тюрьмы.

Тогда во время судебного процесса Надежда Савченко объявляла голодовку. Она утверждает, что эта голодовка продолжалась более 80 дней.

В мае 2016 ее обменяли на двух россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которые попали в плен в Донбассе.

После возвращения на Украину президент Петр Порошенко наградил Савченко званием "Герой Украины".

Вскоре она начала заявлять о необходимости вести диалог с руководителями ДНР и ЛНР, что изменило отношение к ней со стороны властей. Из-за этого ее исключили из фракции "Батькивщина".