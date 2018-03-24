Пучдемон избежал ареста в Финляндии и вернулся в Бельгию

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В пятницу Пучдемон встретился в Хельсинки со студентами

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон покинул Финляндию, до того как финские власти успели задержать его по выписанному в Испании ордеру.

О том, что Пучдемон покинул Хельсинки и вернулся в Бельгию, сообщил финский парламентарий Микко Карна.

Между тем финская газета Helsingin Sanomat цитирует представителя финского бюро расследований, который говорит, что его структуре неизвестно, где находится Пучдемон.

Ордер на арест каталонского политика был выписан в пятницу, на следующий день после его приезда в Хельсинки.

После прошедшего в Каталонии референдума о независимости, признанного Мадридом незаконным, Пучдемон находился в Бельгии.

Ситуация в Каталонии

Обстановка в Каталонии по-прежнему остается напряженной. Парламент Каталонии отказался от планов назвать имя нового главы местного правительства после того, как был арестован предыдущий кандидат.

Минувшей осенью тысячи людей в Каталонии протестовали после того, как Верховный суд Испании обвинил 25 каталонских политиков, включая Пучдемона, возглавлявшего правительство автономии, в мятеже и растрате путем организации референдума о независимости от Испании. Сами они вину не признают.

Media playback is unsupported on your device Между демонстрантами и полицией в Барселоне произошли столкновения

Обвиняемым по наиболее тяжким статьям грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.

В пятницу вечером в результате столкновений с полицией в Барселоне пострадали более 20 человек. Демонстрации прошли и в других городах Каталонии.

Верховный суд распорядился на время разбирательства взять под стражу без права на освобождение под залог пятерых ключевых каталонских политиков.

Среди них - Жорди Турулл, являвшийся кандидатом на пост главы правительства Каталонии, вакантный с ноября 2017 года.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тысячи людей устроили акции протеста в Каталонии в пятницу вечером

Остальные сепаратисты на момент решения суда уже были арестованы либо бежали за границу.

В чем обвиняют Турулла?

Его обвиняют в преступных действиях, направленных на разрушение целостности государства и подпадающих под статью уголовного кодекса Испании о мятеже, сообщает Deutsche Welle (DW), ссылаясь на копии решения суда, которые получила редакция.

В постановлении суда утверждается, что Турулл сыграл ключевую роль в подготовке каталонского референдума и что для осуществления сепаратистских планов Турулл незаконно вывел из госбюджета крупные суммы денег.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонстрант держит флаг Каталонии

Массовые протесты

Люди вышли на улицы в пятницу вечером еще до решения Верховного суда. Однако вердикт еще более подстегнул активистов. Толпы людей вступили в конфронтацию в полицией, охранявшей здания местного правительства в Барселоне.

Митингующие размахивали флагами и выкрикивали лозунги в поддержку независимости Каталонии.

Некоторые демонстранты подожгли портреты судьи Верховного суда и короля Испании Филиппа VI.

Обстановка накалилась, когда активисты предприняли попытку прорваться через кордон. В ответ на это сотрудники правоохранительных органов применили силу.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Во время протестов демонстранты поджигали портреты короля Испании Филиппа VI

Значительно спокойнее митинг проходил на площади Каталонии, центральной площади Барселоны.

"Здесь два миллиона человек, которые хотят отделиться от Испании. Всех нас в тюрьму не посадят", - сказала журналистам Карме Сала, одна из участниц протеста.

Каталонские телеканалы показали протесты в поддержку задержанных лидеров, прошедшие по всему региону, включая такие города, как Вик и Таррагона.

Список взятых под стражу

Жорди Турулл - бывший пресс-секретарь регионального правительства Каталонии. Он же был последним кандидатом на пост главы правительства Каталонии

Жозеп Рулл - бывший министр Каталонии по развитию

Карме Форкаделла - бывшая спикер парламента Каталонии

Рауль Ромева - бывший министр Каталонии по внешним сношениям

Долорс Басса - бывший министр труда

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Перед тем, как идти в пятницу в суд, каталонский политик Жозеп Рулл попрощался с семьей

Эти пятеро политиков уже находились под стражей после референдума в Каталонии. Однако позже их отпустили на поруки на время следствия, которое должно установить роль каждого из сепаратистов в организации референдума.

Судья Верховного суда Пабло Льярена решил вернуть подследственных под стражу из опасений, что они могут покинуть страну.

Дату суда, который должен состояться по результатам расследований, судья не назначил.