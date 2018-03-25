Погибшие в пожаре в Кемерове исчисляются десятками

Правообладатель иллюстрации Danil Aikin/TASS

Число погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове начало резко расти, когда спасатели приблизились к очагу пламени. Как сообщает местное ВГТРК со ссылкой на оперативный штаб, в настоящий момент найдены тела 37 погибших.

Спасатели поднялись на самый верхний, четвертый этаж, где пламя, по официальным данным, локализовано, но до сих пор не потушено.

Более 40 человек были доставлены в больницы.

Еще 35 человек, по данным МЧС, до сих пор считаются пропавшими без вести - однако источники агентств ТАСС и РИА Новости позже сообщили о том, что эта цифра еще выше - 69 человек, в том числе около 40 детей.

Президенту Владимиру Путину доложено о случившемся, он выразил соболезнования семьям всех погибших и отправил министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова лично руководить спасательной операцией на месте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальные лица сообщили, что в торговом центре частично обрушилась кровля и перекрытия между этажами.

Заместитель губернатора области Владимир Чернов рассказал Интерфаксу, что по предварительной информации пожар начался в батутной комнате. "Предварительная версия - что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия - в этой батутной воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", - сказал он.

Он добавил, что до сих пор неизвестно, почему не сработала пожарная сигнализация.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Правообладатель иллюстрации Danil Aikin/TASS

Правообладатель иллюстрации MCHS/TASS

В торговом центре находился контактный зоопарк, в нем содержались морские свинки, козы, ежи и кошки. Директор зоопарка Евгений Видеман заявил ТАСС, что они, вероятнее всего, погибли.

"Физически не было возможности открыть клетки, люди еле спаслись", - рассказала одна из сотрудниц зоопарка РИА Новости.

По данным Интерфакса, из горящего здания, расположенного в центре города, были выведены около 250 человек.

Ранее полицейские оцепили здание и эвакуировали припаркованные на стоянке автомобили. Вокруг места пожара перекрыто движение.