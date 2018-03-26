Арест Пучдемона вызвал протесты в Каталонии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Во время демонстрации в Жироне протестующие сжигали портреты короля Испании Филиппа VI

Арест лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона в Германии вызвал массовые протесты его единомышленников в Каталонии. В акциях протеста в Барселоне приняли участие 55 тысяч человек.

В результате стычек с полицейскими пострадали почти 90 человек. Полиция задержала четырех человек.

В понедельник Пучдемон предстанет перед судом в федеральной земле Германии Шлезвиг-Гольштейн, где он был задержан.

Правообладатель иллюстрации EPA

Пучдемон в субботу выехал из Финляндии по направлению в Бельгию, где проживает после бегства из Барселоны после проведенного 1 октября референдума о независимости Каталонии; политика задержали, когда тот пересекал границу со стороны Дании.

Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.

В минувшую пятницу испанский суд повторно выписал Европейский ордер на арест Пучдемона. Потенциально за противодействие властям и подстрекательство к мятежу Пучдемону в Испании грозит до 30 лет тюремного заключения.

Как заявил представитель Пучдемона агентству Рейтер: "Президент направлялся в Бельгию, чтобы отдать себя, как обычно, в руки бельгийского правосудия".

Более 20 каталонских политиков, возглавлявших правительство автономии, обвиняются в мятеже и растрате путем организации референдума о независимости от Испании. Сами они вину не признают.

На минувшей неделе Верховный суд распорядился на время разбирательства взять под стражу без права на освобождение под залог пятерых ключевых каталонских политиков. В их числе и Жорди Турулл, который был кандидатом на пост главы правительства Каталонии, вакантный с ноября 2017 года.

Парламент Каталонии отказался от планов назвать имя нового главы местного правительства после того, как был арестован Турулл.

Обстановка в Каталонии остается напряженной, и в пятницу в Барселоне произошли столкновения демонстрантов с полицией. Акции протеста продолжились на выходных.

С лозунгами "Свободу политзаключенным" и "Это позор Европы" демонстранты собрались у зданий германского консульства и Еврокомиссии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Свободу нашему президенту!" написано на плакате, прикрепленном к зданию консульства Германии в Барселоне

Демонстранции прошли также в Жироне, где Пучдемон занимал в свое время пост мэра, Таррагоне и Льейде. В некоторых населенных пунктах Каталонии протестующие блокировали дороги.