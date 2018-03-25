Белорусские власти разрешили отметить любимый праздник оппозиции. Но кое-кого задержали

Media playback is unsupported on your device В Беларуси разрешили отметить любимый праздник оппозиции

Власти Беларуси в столетнюю годовщину образования Белорусской Народной Республики (БНР) впервые разрешили оппозиционные акции на центральных улицах и площадях Минска, Гродно, Бреста и других крупных городов.

Городские власти Минска в первый раз за многие годы выделили под "День Воли" площадь и парк в центре столицы у Оперного театра, освободив организаторов от оплаты услуг коммунальных служб, медиков и милиции.

Всех входящих на территорию праздника проверяли, впрочем, сотрудники органов охраны правопорядка; у пропускных пунктов периодически возникали очереди.

По оценкам правозащитников и журналистов праздник, длившийся в течение семи часов, посетили более 25 тысяч горожан и гостей Минска.

Средства для проведения праздника общественные активисты собрали путем краудфандинга - то есть, вскладчину, всем миром.

В парке у Оперного театра работали площадки для детей, лотки с сувенирами и символикой, которую до сей поры власти относят к разряду протестной.

Со сцены звучали речи оппозиционных политиков и демократических активистов, приветствия от зарубежных стран, выступали музыканты.

Лидеры крупнейших оппозиционных структур Анатолий Лебедько (Объединенная гражданская партия), Григорий Костусев (Белорусский Народный Фронт) и Юрась Губаревич (движение "За свободу") зачитали принятый 25 марта 1918 года манифест, в котором БНР объявляла о независимости Беларуси и гарантировала равные права всем населявшим эти земли народам - белорусам, полякам, русским, украинцам, евреям и другим.

Лозунг "Жыве Беларусь! " (Да здравствует Беларусь) на этой площадке не считался крамольным, бело-красно-белые флаги развевались свободно, за стародавний герб "Пагоня" не штрафовали.

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Однако в месте несанкционированного сбора на площади Якуба Коласа, откуда по призыву ряда оппозиционных лидеров граждане намеревались пройти маршем, редким смельчакам удавалось развернуть флаги и плакаты.

ОМОН и сотрудники милиции в штатском задерживали всех, появившихся на "запретной" площади.

Не удалось отдохнуть на лавочках и случайным прохожим.

Более 30 человек, по оценкам правозащитников, были препровождены в автозаки.

Среди задержанных оказались репортеры вещающего по-белорусски из Польши, но не аккредитованного в Минске телеканала "Белсат" и молодежь, прогуливавшаяся с нелюбимой властями символикой по Немиге, примерно в километре от места разрешенного праздника.

Инициаторы несанкционированного марша, в том числе оппозиционные политики Николай Статкевич, Вячеслав Сивчик, поэт Владимир Некляев и другие, были задержаны накануне Дня Воли и под разными предлогами отправлены под административный арест.

Правозащитники сообщают также об арестах оппозиционных активистов в других городах и селах страны, и задержаниях граждан, направлявшихся в Минск на разрешенные празднования.