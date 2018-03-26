Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Фотографии

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей.

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Пожар начался в воскресенье, около 16 часов по местному времени. По предварительным данным, возгорание произошло на четвертом этаже здания, где расположены кинозалы и детский игровой центр.

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В качестве возможной причины пожара называется неисправная электропроводка, но рассматриваются и другие версии, включая поджог.

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По словам охранника торгового центра, пожарная сигнализация не сработала. За неделю до происшествия в ТЦ проводились учения по эвакуации людей в случае пожара.

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Спасателям и пожарным пришлось работать в сложных условиях: крыша торгового центра рухнула на площади 1,5 тысячи кв. метров. На тушение огня ушло 17 часов: до некоторых помещений пожарным удалось добраться только к утру понедельника.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям. В его рамках уже допрошены более 60 человек и задержаны четверо.

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не приезжал на место пожара, чтобы его кортеж не мешал работе спасателей.

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В Кемерове у сгоревшего ТЦ появился импровизированный мемориал, куда люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки.

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