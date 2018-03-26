Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Фотографии
При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей.
Пожар начался в воскресенье, около 16 часов по местному времени. По предварительным данным, возгорание произошло на четвертом этаже здания, где расположены кинозалы и детский игровой центр.
- Погибшие в пожаре в Кемерове исчисляются десятками
- Эксперт о пожаре в Лондоне: двери должны были сдержать напор огня
В качестве возможной причины пожара называется неисправная электропроводка, но рассматриваются и другие версии, включая поджог.
По словам охранника торгового центра, пожарная сигнализация не сработала. За неделю до происшествия в ТЦ проводились учения по эвакуации людей в случае пожара.
Спасателям и пожарным пришлось работать в сложных условиях: крыша торгового центра рухнула на площади 1,5 тысячи кв. метров. На тушение огня ушло 17 часов: до некоторых помещений пожарным удалось добраться только к утру понедельника.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям. В его рамках уже допрошены более 60 человек и задержаны четверо.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не приезжал на место пожара, чтобы его кортеж не мешал работе спасателей.
В Кемерове у сгоревшего ТЦ появился импровизированный мемориал, куда люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки.
***