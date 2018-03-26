Пожар в Кемерове: что известно на данный момент

Правообладатель иллюстрации Reuters

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибли 64 человека.

Ранее агентство Интерфакс со ссылкой на заместителя главы управления МЧС по Кемеровской области Евгения Дедюхина сообщило, что среди погибших - девять детей.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур, который начнется со вторника.

С начала пожара за помощью в медучреждения обратились 44 человека, из них 10 человек остаются в стационаре, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Число погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове начало резко расти, когда спасатели приблизились к очагу пламени.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что опознать всех погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове не получится, потребуется генетическая экспертиза. В СК сообщили, что пока из 64 жертв пожара опознаны только 15 человек.

В торговом центре находился и контактный зоопарк, в нем содержались морские свинки, козы, ежи и кошки. Директор зоопарка Евгений Видеман заявил ТАСС, что они, вероятнее всего, погибли.

"Физически не было возможности открыть клетки, люди еле спаслись", - рассказала одна из сотрудниц зоопарка РИА Новости.

Что произошло?

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул днем в минувшее воскресенье. Как сообщал Интерфакс, после начала пожара из горящего здания, расположенного в центре города, были выведены около 250 человек.

В торговом центре не сработала сигнализация, многие посетители расположенных в "Зимней вишне" магазинов оказались заблокированы внутри помещений. Большое число жертв было обнаружено в кинозалах, которые находились около очага возгорания на четвертом этаже здания. Из-за того что сигнализация не сработала, находившиеся в кинозалах зрители узнавали о пожаре от сотрудников торгового центра и посетителей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Задымление на территории сгоревшего торгового центра в Кемерове не прекращается

На тушение огня у пожарных ушло 17 часов. До некоторых помещений им удалось добраться только к утру понедельника. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей.

Крыша ТЦ "Зимняя вишня" рухнула почти на всей площади пожара в 1,5 тысячи кв. метров, сообщили в МЧС России.

Что происходит сейчас?

Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. Это означает, что пожар в торговом центре локализован, но не потушен.

Задымление на территории сгоревшего торгового центра не прекращается, сообщил на селекторном совещании глава МЧС Владимир Пучков, который в Кемерове лично руководит спасательной операцией.

"Задымление продолжается. Наши пожарные идут по термоточкам и ликвидируют их одну за одной", - сказал министр, поручив полностью ликвидировать возгорание к 18:00 понедельника по местному времени (14:00 по Москве).

По данным Интерфакс-Сибирь, в понедельник приблизительно в 11 часов по Москве дым был виден на уровне третьего и четвертого этажей по всему периметру здания.

Как пояснил глава МЧС России Владимир Пучков, на некоторых участках вновь началось открытое горение, появился дым.

"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу", - сказал Пучков.

Причины пожара: версии

Заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал Интерфаксу, что, по предварительной информации, пожар начался в батутной комнате.

"Предварительная версия - что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия - в этой батутной воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул как порох", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На тушение открытого огня у пожарных ушло 17 часов. До некоторых помещений им удалось добраться только к утру

Он добавил, что до сих пор неизвестно, почему не сработала пожарная сигнализация.

Ряд СМИ со ссылкой на работавшего в ТЦ аниматора рассказали, что причиной пожара могли стать свечи, зажженные на детском празднике. Также СМИ писали о том, что огонь мог вспыхнуть из-за неисправной электропроводки.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове стала халатность.

По ее словам, пожар в Кемерове должен стать сигналом к проверкам во всех торговых центрах страны.

"Другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а всё ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?" - говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

Расследование

Следственный комитет России в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" возбудил уголовное дело. Ведомство сообщило о задержании четырех подозреваемых по делу о пожаре.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в 3 миллиарда рублей

"В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", - сообщает СК России.

Ранее СМИ сообщали о задержании владельца торгового центра "Зимняя вишня" Надежды Судденок.

Росгвардия заявила, что проведет проверку деятельности сотрудников охраны торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Ранее в СМИ появились сообщения очевидцев о том, что охранники после возникновения пожара якобы перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.

Ущерб

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в 3 млрд рублей (около $52,5 млн).

"Речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы. Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до миллиарда рублей", - говорится в сообщении организации.