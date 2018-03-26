Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Британская The Times сообщала о готовности 20 стран ЕС выдворить российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Министерства иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в понедельник вызвали послов России. О том, по какому поводу их вызвали, пока не сообщается, но пресса предполагает, что послам будет объявлено о дипломатических демаршах в знак солидарности с Британией.

О том, что четыре восточноевропейские страны вызвали послов России, в понедельник сообщило со ссылкой на дипломатические источники агентство ТАСС, затем эту информацию подтвердили журналистам пресс-атташе российского посольства в Варшаве Владимир Александров и пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене.

Сегодня же польская пресса сообщила, что контрразведка страны - Агентство внутренней безопасности - в пятницу арестовало некоего человека, который обвиняется в работе на "российских офицеров разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын объявил в "Твиттере", что этого человека зовут Марек В. (Marek W), он - чиновник, занимался энергетическими проектами и снабжал россиян информацией о том, как Польша может препятствовать проекту газопровода "Северный поток - 2". По словам Жарына, суд уже санкционировал арест этого чиновника на срок до трех месяцев.

По данным агентств, посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД в полдень по местному времени (13:00 по Москве). Эстонский МИД вызвал российского посла Александра Петрова в 15:00, на это же время вызвал посла Евгения Лукьянова МИД Латвии. Посол в Литве Александр Удальцов вызван в 17:00.

Страны Евросоюза обсуждали, какие шаги они могут предпринять в отношении России в знак солидарности с Британией, на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе.

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В пятницу, 23 марта, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об отзыве посла Евросоюза Маркуса Эдерера из России. По словам Юнкера, посол был отозван, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Брюсселе, а также чтобы он рассказал о происходящем в России.

Кроме того, ЕС принял коммюнике, в котором заявил, что поддерживает Британию. От однозначных обвинений в адрес российского государства ЕС, однако, воздержался - по данным прессы, этого добились несколько южных стран Евросоюза.

Не договорились страны ЕС и о каких-либо совместных, общеевропейских жестких шагах в отношении России - например, о высылке российских дипломатов из всех 27 стран ЕС (28-я, Британия, это уже сделала).

Разные издания и источники насчитывают от семи до двадцати стран ЕС, готовых на жесткие шаги.

Высокая вероятность вины

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (Советском Союзе) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата, Россия в ответ также выдворила 23 британских дипломата, а также закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность в России Британского совета.

Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на Скрипалей. Последним на эту тему высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявив, что заявления Лондона "граничат с бандитизмом".

"Это - невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела", - сказал Песков телеканалу НТВ.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон в понедельник заявил, что поддержка Британии многими другими странами - это "само по себе поражение президента Путина".

"У мира кончается терпение в отношении президента Путина и его действий, и тот факт, что Соединенное королевство поддержали страны со всего НАТО, со всего Европейского Союза - я думаю, это на самом деле наилучший из ответов, которые мы можем дать", - цитируют агентства Гэвина Уильямсона.

Министр обороны Британии в понедельник гостит в Эстонии, где в рамках программы НАТО по укреплению границ с Россией расквартирован британский батальон.