Владимир Путин прибыл к месту пожара в Кемерове

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Президент России Владимир Путин рано утром во вторник прилетел в Кемерово спустя полтора дня после первых сообщений о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в котором, по данным МЧС, погибли более 60 человек.

Как передает Интерфакс, Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Также Путин в сопровождении полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло осмотрел фасад сгоревшего здания.

Президент России до сих пор никак не комментировал произошедшее.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал только, что Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову вылететь на место происшествия. Глава Кемеровской области на месте трагедии также не появлялся: по сообщению МЧС и местных властей, он решил не ехать на место трагедии, чтобы не создавать пробку своим кортежем.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По последним официальным данным, его жертвами стали 64 человека, среди которых много детей. Несмотря на заверения властей, многие местные жители ставят под сомнение эти цифры, утверждая, что в реальности жертв гораздо больше.

Правообладатель иллюстрации Айкин Данил/ТАСС Image caption Весь день жители города несут к зданию сгоревшего центра цветы, свечи, иконы и детские игрушки

Утром во вторник мэр Кемерово Илья Середюк предложил собравшимся на акцию памяти жителям создать группу, которая осмотрит морги и сгоревшее здание торгового центра.

"Если вы не верите в официальные цифры, давайте соберём группу, поедем в морг. Если вы хотите зайти в здание - давайте создадим группу", - цитирует РИА Новости градоначальника.

По числу жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе "Хромая лошадь" в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказанию услуг, не соответствующих нормам. Сотрудники правоохранительных органов по этому делу задержали пять человек.