В России объявлен траур из-за пожара в Кемерове

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Президент России Владимир Путин объявил в стране общенациональный траур в связи с гибелью 64 человек, в том числе множества детей, при пожаре в торговом центре в Кемерове.

Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ уже подписан президентом. Траурным днем станет среда, 28 марта.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. По последним официальным данным, его жертвами стали 64 человека, среди которых много детей. Многие местные жители ставят под сомнение эти цифры, утверждая, что в реальности жертв гораздо больше.

Ранее траур был объявлен в ряде регионов местными властями. Так, траур по погибшим в Кемерове объявили в Екатеринбурге, Кемеровской области, Рязанской области, Брянской области, Приморском крае, Новосибирске, Республике Бурятии, Ингушетии, Якутске.

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