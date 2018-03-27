НАТО высылает семерых россиян в связи с отравлением Скрипаля

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 19 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа) встретился с министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном (слева) и заверил того, что альянс поддерживает своего члена, Британию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке семерых сотрудников миссии России при НАТО и отказе в аккредитации еще троим. Ранее о высылке десятков российских дипломатов в знак солидарности с Британией в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери объявили более 20 стран.

Йенс Столтенберг объявил во вторник на специально созванном брифинге, что в результате высылки и отказе в аккредитации штат российской миссии при штаб-квартире НАТО сокращается с 30 до 20 человек.

"Этим шагом мы ясно даем России понять, что ее неприемлемое и опасное поведение будет иметь цену и последствия. И это - ответ на отсутствие конструктивного ответа со стороны России на то, что произошло в Солсбери", - сказал Йенс Столтенберг.

"И я думаю, что Россия недооценила степень единства союзников по НАТО", - добавил генеральный секретарь альянса.

Одновременно генсек НАТО заверил, что альянс остается открытым для контактов с Россией, и штат ее миссии в 20 человек в том числе позволит поддерживать связь.

В понедельник и вторник 24 страны мира объявили о высылке 116 российских дипломатов в знак солидарности с Британией.

США высылают 60 российских дипломатов, страны континентальной Европы - 50, Канада - четверых, Австралия - двоих.

14 марта союзники по НАТО выступили с совместным заявлением, в котором заверили в своей солидарности с Британией.

"Союзники выразили солидарность с Соединенным королевством, предложили свою поддержку в расследовании и призвали Россию ответить на вопросы Британии, в том числе обеспечить полный доступ к программе "Новичок" со стороны Организации по запрещению химического оружия. Союзники согласились, что акция в Солсбери представляет собой явное нарушение международных норм и соглашений", - говорилось в заявлении.

19 марта Йенс Столтенберг встречался в Брюсселе с министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном и еще раз заверил в его лице Британию, что союзники по НАТО ее поддерживают.

Страны Евросоюза обсуждали, какие шаги они могут предпринять в отношении России в знак солидарности с Британией, на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе.

23 марта председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об отзыве посла Евросоюза Маркуса Эдерера из России. По словам Юнкера, посол был отозван, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Брюсселе, а также чтобы он рассказал о происходящем в России.

Кроме того, ЕС принял коммюнике, в котором заявил, что поддерживает Британию. От однозначных обвинений в адрес российского государства ЕС, однако, воздержался - по данным прессы, этого добились несколько южных стран Евросоюза.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте, сказала, что высылка дипломатов из 18 стран (столько их было на момент выступления Мэй) - это серьезное предупреждение России.

"Я нашла огромную поддержку среди наших друзей и партнеров в ЕС, НАТО, Америке и не только. Вместе мы посылаем сигнал, что мы не потерпим попыток России попрать международное право и подорвать наши ценности", - сказала Мэй.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата, Россия в ответ также выдворила 23 британских дипломата, а также закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность в России Британского совета.

Москва отвергает обвинения Британии и ее союзников. Российские власти говорят, что Британия до сих пор не предъявила никаких доказательств причастности российского государства к покушению на Скрипалей.