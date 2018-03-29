Криминального авторитета Шакро Молодого приговорили почти к 10 годам

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Никулинский суд Москвы приговорил криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Калашова признали виновным в вымогательстве 8 миллионов рублей у владельца московского ресторана Elements.

Подручный Калашова, Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, получил 8 лет и 10 месяцев колонии.

Еще 10 сообщников Калашова получили от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии строгого режима, передает РИА Новости. В числе осужденных - бывший полковник ГУСБ МВД Евгений Суржиков, работавший в ЧОПе Кочуйкова, он приговорен к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Ни один из обвиняемых не признал вину. Защитник Калашова назвал приговор "незаконным и необоснованным" и пообещал его обжаловать.

Всего подсудимые фактически делились на две группы по двум эпизодам дела. Первый из них - вымогательство денег у Жанны Ким, а второй - вымогательство у бизнесмена Льва Гарамова. Всех подсудимых объединяет то, что они действовали по указанию Калашова, считает следствие.

Кто такой Шакро?

Шакро Молодого называют лидером российского преступного мира. По данным СМИ, он стал главным "вором в законе" после того, как в 2013 году в Москве был убит предыдущий лидер преступного мира Аслан Усоян, более известный как Дед Хасан.

В декабре 2015 году у московского ресторана Elements произошла перестрелка, в которой, по версии следствия, участвовали люди Калашова. Конфликт произошел из-за того, что его люди вымогали у хозяйки ресторана 8 млн рублей за работу дизайнера Фатимой Мисиковой, которая была связана с Шакро Молодым.

После перестрелки был задержан сообщник Калашова - Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. После этого были арестован сам Калашов и другие его подельники.

Связь с делом высокопоставленных сотрудников СК

Через неделю после задержания Шакро Молодого были задержаны три высокопоставленных сотрудника Следственного комитета - экс-глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его бывший заместитель Александр Ламонов, экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров.

Позже был задержан бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко.

Бывшие сотрудники СК обвиняются в том, что получали взятки от Шакро Молодого в размере 500 тысяч евро за смягчение обвинения Андрею Кочуйкову.

В настоящее время идет суд по делу Максименко. Он отказался признать свою вину и заявил, что был оговорен другими фигурантами - Ламоновым и Никандровым.