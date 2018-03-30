В Кремле заинтересовались публикациями о том, как кормят и лечат большое начальство

Правообладатель иллюстрации DMITRY ASTAKHOV/TASS Image caption В ведении управделами - самолеты, квартиры, столовые, агрокомплексы, больницы, детские сады и школы, автомобильный парк, санатории - все, что нужно федеральным чиновникам

В управлении делами президента России хотят знать, что СМИ и соцсети пишут о питании высокопоставленных чиновников, которое обеспечивает "повар Путина" и куратор ЧВК Евгений Пригожин. Интересуют кремлевских управленцев и публикации на тему медицинского обслуживания руководителей государства.

Управделами объявило тендер на 1,1 млн рублей (19,3 тыс. долларов) на мониторинг СМИ и соцсетей. По условиям тендера победитель должен будет до конца декабря 2018 года предоставлять ведомству несколько видов мониторингов, отчетов и инфографику о том, что пишут СМИ, блогеры и владельцы аккаунтов в соцсетях.

Система должна "в режиме реального времени" следить за русскоязычными блогами и соцсетями, "выявлять основные инфоповоды и тренды", а также "информационные атаки, аномальную активность по тем или иным темам" и находить их первоисточники, говорится в техническом задании. Также требуется находить "круги блогеров", которым интересна та или иная тема.

В приложении к техническому заданию указан предварительный список из 10 объектов мониторинга, которые интересуют заказчика. Почти все они общие: деятельность президента, правительства, Думы, управделами президента и его пресс-службы, подведомственных управделами организаций, важнейшие события текущего дня в России и мире.

Но есть и две специфические темы: медицинское обеспечение сотрудников управделами и их питание.

У управления делами президента России широкий спектр деятельности. Ведомство обслуживает президента, премьера, правительство, депутатов, сенаторов, судей Верховного суда и т.д. В его ведении специальный летный отряд "Россия", который перевозит президента и других чиновников, загрансобственность, санатории, аграрные предприятия, ведомственные квартиры и другая недвижимость, отели, детские сады, парк автомобилей.

На вопрос о том, почему именно питание и медицина особо интересуют управделами, в пресс-службе ведомства ответили, что все списки - предварительные, они составлены на основе опыта 2017 года и будут согласовываться при заключении контракта.

Не друзья - знакомые

Тема питания управделами президента сама по себе мало интересует СМИ, но она всплывает всякий раз, когда речь заходит о петербургском предпринимателе Евгении Пригожине, которого в СМИ называют "поваром Путина". Компания "Конкорд" Пригожина поставляет питание для кремлевских приемов по заказу управделами президента, в 2017 году сумма контрактов превысила 37 млн рублей (650 тыс. долларов). Владимир Путин признавал, что знаком с поваром, уточнив при этом, что они не друзья.

Имя Пригожина в последнее время часто появляется в журналистских расследованиях. Ему приписывают управление "фабрикой троллей", которая через соцсети пытается повлиять на общественное мнение в России и других странах, включая США.

Пригожин считается и бенефициаром частной военной компании "Вагнера", которая ведет боевые действия в Сирии и, предположительно, принимала участие в конфликте на востоке Украины. Компании, связанные с Пригожиным, долгое время оказывали минобороны услуги по приготовлению еды и клинингу в казармах. Пригожин считается и главным поставщиком школьного питания в Москве.

Медицинское обслуживание управделами тоже редко интересует СМИ. В 2017 году агентство Рейтер в репортаже "Больница для президента" писало, что ведомство строит новое отделение центральной клинической больницы (ЦКБ), которое рассчитано на 10 высокопоставленных пациентов. Проект строительства, с которым удалось ознакомиться Рейтер, предусматривает "стационар с палатами категории "VIP", конференц-зал на 50 человек, бассейн, помещение для консилиума", а на одном из этажей здания разместятся две больничные палаты, каждая площадью около 200 кв метров.

Помимо объектов мониторинга, в техзадании есть и широкий список тем, интересующих заказчика: общество, политика, армия, экономика, религия, культура и искусство и т.д.

Какие СМИ предпочтительны

В договоре есть предварительный перечень СМИ, за которыми хочет следить управделами президента. Среди них - информационные агентства ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, а также около 70 СМИ - Первый канал, "Россия", российский Forbes, "Медуза", "Дождь", "Эхо Москвы", Life News. Из региональных СМИ в список попали только петербургская "Фонтанка.ру", кубанские "Югополис", Юга.ру и "Кубань 24".

Из иностранных СМИ управделами заинтересовало только агентство Рейтер. В списке есть также издание "Экономист", но не уточняется, имеется ли в виду британское издание или российское (в России зарегистрировано несколько СМИ с таким названием).

Для одного из мониторингов (ежедневного) указано, какие СМИ предпочтительны. При дублировании темы в разных СМИ "берется наиболее полная версия из крупных деловых газет (предпочтительнее ТАСС, РИА Новости, РБК, "Ведомости")", указано в техзадании.

Год назад, в феврале 2017 года, управделами уже покупало систему мониторинга информации, в том числе СМИ, у своей подведомственной организации - "Главного научно-исследовательского вычислительного центра". Стоимость контракта составляла 89 млн рублей (1,56 млн долларов). Согласно данным госзакупок, исполнение было прекращено по соглашению сторон, а всего было выплачено 85 млн рублей. Как пояснили в пресс-службе управделами, нынешняя закупка дополняет предыдущую.

Сотрудники администрации президента, в том пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, используют систему для мониторинга СМИ "Катюша", доступ которой впервые купили у компании "М 13" еще в 2016 году. Сумма контракта на 2018 год составила 70,8 млн рублей. В этой системе доступна отправка "пушей" и "молний".

Помимо российских, мониторинг охватывает более 200 иностранных СМИ, в том числе Би-би-си, китайское агентство Синьхуа, катарский телеканал "Аль-Джазира". В "Катюше" есть и отдельная страница с главными негативными событиями.