МЧС: найдены тела всех погибших при пожаре в Кемерове

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Обнаружены тела всех 64 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов. Власти не располагают данными о людях, пропавших без вести, уточнил он.

"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - сказал Аксенов.

В МЧС также подтвердили, что при пожаре погиб 41 ребенок. Накануне об этом сообщили в кемеровском штабе, организованном родственниками погибших.

Останки всех погибших переданы в ведение специалистов Следственного комитета России, 27 человек опознаны, по шести погибшим потребуется дополнительная экспертиза, рассказал представитель МЧС.

Ранее кемеровский активист Расим Яролиев сообщил, что члены инициативной группы, занимающиеся поиском без вести пропавших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", скорректировали свой список погибших и пропавших без вести после проверки данных.

"После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население", - сказал он.

Задержанные руководители и сотрудники кемеровского торгового центра, где при пожаре погибли более 60 человек, заявили журналистам, что ТЦ мог сгореть в результате поджога, а пожарная сигнализация была отключена кем-то за 15 минут до начала пожара.

Суд в Кемерове во вторник продлил до 72 часов срок задержания управляющей ТЦ "Зимняя вишня" Надежды Судденок, технического директора Георгия Соболева, а также Игоря Полозиненко - директора компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТЦ, и сотрудника этой компании Александра Никитина.