"Есть только миг между прошлым и будущим". Умер актер Олег Анофриев

Правообладатель иллюстрации Oleg Anofriev/ok.ru

Скончался народный артист России Олег Анофриев. Об этом в среду, 28 марта, сообщил актер Александр Олешко.

"Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище... Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное..." - написал Олешко в "Инстаграме".

Информацию о смерти артиста подтвердил РБК зять Олега Анофриева Сергей Солодинин.

Олегу Анофриеву было 87 лет.

В 1954 году он закончил школу-студию МХАТ. Работал в Центральном детском театре, театре имени Маяковского, театре имени Моссовета, был актером и главным режиссером Театра-студии киноактера.

Анофриев широко известен по своим работам в озвучивании.

Его голос звучит во множестве советских и российских фильмов и мультфильмов. В "Бременских музыкантах" он исполнил все мужские партии, пел и за Трубадура, и за лесных разбойников, и за всех животных.

Именно Анофриев исполнил песню "Спят усталые игрушки" для передачи "Спокойной ночи, малыши" и песню "Есть только миг между прошлым и будущим" из фильма "Земля Санникова".

Песни в исполнении Анофриева звучат и в популярном фильме "Гардемарины, вперед".

Он также написал более 50 песен и романсов.