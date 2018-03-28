В Махачкале напали на главу дагестанского "Мемориала"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Свидетель рассказала, что неизвестный выскочил из машины, подбежал к Дациеву и ударил его чем-то по голове

В Махачкале напали на главу дагестанского отделения "Мемориала" Сиражутдина Дациева, сообщил Русской службе Би-би-си председатель совета правозащитного центра Олег Орлов. По его словам, нападение произошло утром в среду возле дома пострадавшего.

"Он шел на работу, увидел машину с затемненными окнами, "Приору", но не обратил внимания. Потом он почувствовал неожиданный удар по голове и упал. Удар [был] сильный - били не кулаком. У него пошла кровь, он упал, встал, но сознание не терял", - рассказывает Олег Орлов.

По его словам, случайная свидетельница позже рассказала, что из той самой машины выскочил человек, подбежал к Дациеву и ударил его чем-то - но она не разглядела, чем именно.

"[Дациев] добрался до своего дома, лег. Приехали наши коллеги, "скорая", которая доставила его в больницу", - пояснил Орлов.

По предварительной информации, глава дагестанского "Мемориала" мог получить сильную травму головы. На месте происшествия сейчас работает полиция.

"Мемориал" готовит заявления в региональные управления следственного комитета, министерства внутренних дел и ФСБ о необходимости принять меры для обеспечения безопасности правозащитников. В качестве обоснования будут указаны и предыдущие нападения на центр - поджог машины и угрозы сотрудникам.

22 января в Махачкале сгорела машина "Мемориала", на которой незадолго до этого ездил в Чечню дагестанский адвокат. Рядом с машиной тогда нашли емкость с зажигательной смесью.

На следующий день на телефон "Мемориала" начали приходить смс-сообщения с угрозами: неизвестные требовани закрытия дагестанского отделения правозащитного центра, угрожая в противном случае поджечь офис вместе с находящимися в нем людьми.

Поджог машины и последовавшие угрозы в "Мемориале" связали с поездками адвоката в Чечню - на процесс по делу арестованного главы чеченского отделения Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков. Сами правозащитники утверждают, что наркотики Титиеву подкинули.

Комментируя дело Титиева, глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, заявлял: "Если их действия наносят вред, плохо влияют на чеченский народ, будь то правозащитник или его седьмой предок, ему не место в Чечне".

Олег Орлов из "Мемориала" так оценивает эти события: "Мне наиболее правдоподобной представляется версия, что это все звенья одной цепи - начиная с Оюба Титиева, подброса наркотиков в наш офис в Чечне, сожжения нашего офиса в Ингушетии, угроз нашим сотрудникам в Дагестане, - я связываю это все в единый комплекс попыток уничтожить работу правозащитного центра и вообще - работы правозащитников на Северном Кавказе".