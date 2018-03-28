Арестован еще один участник "ограбления века" в Лондоне

Правообладатель иллюстрации Met Police Image caption На пасхальные выходные в апреле 2015 года несколько человек проникли в подземное хранилище Hatton Garden Safe Deposit и похитили оттуда 56 сейфов

Арестован еще один подозреваемый по делу об ограблении сейфового хранилища в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден. Три года назад грабители взломали депозитарий и украли драгоценности стоимостью 13,7 млн фунтов (около 20 млн долларов).

Это преступление стало самым крупным ограблением в истории Англии.

57-летнего мужчину арестовали во вторник утром. Как сообщил представитель полиции, у него были найдено и конфисковано несколько украденных из хранилища предметов.

По словам полиции, подозреваемый находится под стражей в полицейском участке на севере Лондона.

Ранее шесть других участников ограбления в Хаттон-Гарден были приговорены к различным срокам тюремному заключению.

Как заявило обвинение, четыре члена банды, "старики-разбойники" Джон "Кенни" Коллинз, Дэниел Джонс, Тэрри Перкинс и Брайан Ридер (всем им от 60 до 80 лет), разделили между собой украденное стоимостью примерно 13,69 млн фунтов. Вернуть удалось пока только 4,3 млн фунтов.

Через неделю после того, как заключенных обязали вернуть деньги, один из организаторов банды Терри Перкинс скончался в тюрьме.

В 2016 году шестеро ее участников были признаны виновными в ограблении и получили от шести до семи лет тюрьмы.

Правообладатель иллюстрации Metropolitan Police Image caption Осужденные грабители. Слева направо, верхний ряд: Джон Коллинз, Дэнни Джонc, Терри Перкинс. Нижний ряд: Карл Вуд, Уильям Линкольн, Хью Дойл

На свободе оставался лишь один член этой банды грабителей, известный полиции как Бэзил.

Ранее сообщалось, что на записях с камер скрытого наблюдения было видно, как он впустил грабителей в здание хранилища в Хаттон-Гарден.

Как произошло ограбление?

В апреле 2015 года, на пасхальные выходные, которые в том году в Англии продолжались четыре дня, несколько человек проникли в подземное хранилище и похитили содержание более 70 сейфовых ячеек. Они украли золото, бриллианты и сапфиры общей стоимостью примерно в 14 млн фунтов (около 20 млн долларов).

В хранилище грабители пробрались через шахту лифта, после чего просверлили дыру в стене и вскрыли сейфы.

Из-за того, что ограбление произошло во время пасхальных каникул, полицейские отреагировали на сигнал охранной системы лишь через четыре дня после ограбления.

Дело привлекло к себе внимание общественности еще и из-за возраста обвиняемых: большинству из них на момент преступления было под 60 и больше, а двоим - за 70.

Во время обыска дома у Терри Перкинса были найдены драгоценности, наличные деньги, синяя спецодежда и пять пар перчаток, которые грабители использовали и не захотели оставлять на месте преступления.

Перкинса арестовали после того, как следователи установили прослушку в его машине и перехватили разговор, в котором грабитель делился планами вложить часть своей добычи в пенсию.