Москва высылает десятки европейских дипломатов

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Вслед за выдворением 60 американских дипломатов Россия решила выслать десятки дипломатов из стран Евросоюза и еще нескольких государств, которые ранее сами выслали российских дипломатов на фоне скандала вокруг отравления в Британии Сергея Скрипаля и его дочери.

Российское министерство иностранных дел в пятницу вызвало послов стран, выславших российских дипломатов, вручило им ноту протеста и объявило о введении аналогичных ответных мер.

В частности, по словам самих послов, Россия высылает четырех польских дипломатов, трех литовских, двух итальянских, двух нидерландских, одного латвийского, одного эстонского и одного финского. Все эти страны ранее выслали точно такое же количество российских дипломатических работников.

Некоторые послы не стали говорить, сколько их дипломатов вернутся на родину. В частности, так поступил посол Германии - он сказал только, что Берлин готов к диалогу с Россией. Сама Германия выслала четырех российских дипломатов.

Послы Хорватии, Швеции, Австралии и Канады покинули российское посольство, отказавшись давать комментарии СМИ. Всего они выслали в общей сложности восемь российских дипломатов (четверых - Канада, двоих - Австралия, по одному - Хорватия и Швеция).

Высылка дипломатов не подразумевает сокращения общей численности персонала дипломатических миссий: сотрудников, объявленных персонами нон-грата, можно заменить другими. Единственное на данный момент требование именно сократить штат своих сотрудников было заявлено Россией в адрес Британии.

В четверг, 29 марта, Россия уже объявила о высылке 60 американских дипломатов в ответ на выдворение 60 своих дипломатов из США. Также российская сторона решила закрыть американское консульство в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие своего консульства в Сиэтле. Власти США назвали это недружественным шагом и пообещали принять дальнейшие ответные меры.

Высылки и протесты

США, десятки стран Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия и Албания на этой неделе объявили о высылке в общей сложности более ста 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В российском министрестве иностранных дел выразили "решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов".

Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на Скрипалей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что утверждения Лондона о причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "граничат с бандитизмом".

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал высылку российских дипломатов нарушением хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ. "Это опасный прецедент коллективного наказания страны, вина которой не доказана", - заявил Лукашевич.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее пообещала, что Россия зеркально ответит на высылку российских дипломатов из европейских стран. "Безусловно, Россия, как это принято в дипломатической практике, ответит зеркально и соблюдёт паритет по количеству дипломатов [...] Не мы это начали, и не мы несём за это ответственность", - заявила Матвиенко.

"Вдумчиво и основательно"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, подчеркнул, что Москва не будет спешить с ответом и подойдет к выработке ответных мер "вдумчиво и основательно".

В минувший понедельник США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов. Многие страны Евросоюза, а также другие страны, не входящие ни в НАТО, ни в ЕС, заявили о намерении в знак солидарности с Лондоном выслать несколько десятков сотрудников российских дипмиссий.

Канада заявила, что в знак солидарности с Британией высылает четырех сотрудников российского посольства и генконсульства. В заявлении МИД Канады говорилось, что четыре россиянина, объявленных персонами нон-грата, являются разведчиками, которые работали под дипломатическим прикрытием.

Министерство иностранных дел Германии также заявило о высылке четырех дипломатов; такое же количество вышлют Франция, Польша.

Испания, Нидерланды, Дания и Италия объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом каждая. Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва - тоже трех, и еще сорок четыре россиянина внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну.

Хорватия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Венгрия и Румыния высылают по одному российскому дипломату.

Ещё двух дипломатов высылает Албания, а еще одного - Норвегия. Обе эти страны не входят в ЕС. Власти Украины объявили о высылке 13 российских дипломатов.

О высылке российских дипломатов сообщила и Австралия. Как заявил во вторник премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл, его страна приняла решение выслать двух сотрудников российских дипмиссий.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон в понедельник заявил, что поддержка Британии многими другими странами - это само по себе поражение президента России Владимира Путина.

"У мира кончается терпение в отношении президента Путина и его действий, и тот факт, что Соединенное королевство поддержали страны со всего НАТО, со всего Европейского союза - я думаю, это на самом деле наилучший из ответов, которые мы можем дать", - цитируют агентства Гэвина Уильямсона.

Взаимные обвинения

Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата. Столько же британских дипломатов в ответ выдворила Россия. Кроме того, российские власти закрыли генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Российский президент Владимир Путин назвал "чушью", "бредом" и "нонсенсом" все обвинения в адрес России, которые высказываются в связи с нападением в Солсбери. По его словам, России не был нужен крупный международный скандал в преддверии выборов и чемпионата мира по футболу.