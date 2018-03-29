В Венесуэле сгорел полицейский участок. 68 человек погибли
Пожар в изоляторе временного содержания при полицейском участке в городе Валенсия в Венесуэле унес жизни 68 человек, сообщают местные власти.
Как утверждается, заключенные подожгли матрасы, чтобы вырваться на волю.
Когда стало известно о происходящем, у участка собрались родственники заключенных и стали пытаться прорваться в горящее здание. Полиция разгоняла их слезоточивым газом.
Это случилось после того, как в одного из полицейских был брошен камень, уточняет агентство Франс пресс.
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Большинство погибших - заключенные, однако также погибли две женщины, навещавшие арестантов, сообщил главный прокурор штата Карабобо Тарек Сааб. По его словам, расследование начнется немедленно.
В данный момент ситуация под контролем, утверждает генеральный секретарь правительства штата Карабобо Хесус Сантандер. В Карабобо объявлен траур.
Что произошло в полицейском участке?
Обстоятельства происшествия до сих пор официально не установлены.
По данным неправительственной организации Una Ventana a la Libertad ("Окно в свободу"), которая отслеживает условия содержания в тюрьмах, один из заключенных завладел оружием и выстрелил в ногу полицейскому.
Вскоре после этого в камерах подожгли матрасы, и огонь стремительно распространился.
Информацию о том, что один из полицейских получил огнестрельное ранение, подтвердил и Хесус Сантандер.
Чтобы вытащить людей из горящего здания, спасателям пришлось ломать стены.
Некоторые из погибших сгорели заживо, другие задохнулись в дыму.
Как отреагировали родственники?
Узнав о пожаре, у стен полицейского участка собрались родственники.
Мать одного из заключенных Аида Парра рассказала агентству Франс пресс, что последний раз видела своего сына накануне.
"Не знаю, жив ли он. Они мне ничего не сказали", - уточнила женщина.
"Я отчаявшаяся мать. Мой сын здесь неделю. Мне не предоставили никакой информации", - сказала местным СМИ Дора Бланко, мать другого заключенного.
Происшествия в тюрьмах Венесуэлы:
Август 2017: 37 погибших в полицейском участке в штате Амасонас
Март 2017: обнаружено массовое захоронение с 14 телами в тюрьме в штате Гуарико
Сентябрь 2015: Пожар в тюрьме в Токуито, 17 жертв
Январь 2013: более 60 заключенных погибли в тюрьме в Баркисимето
Венесуэльские тюрьмы известны своей переполненностью. Также в них широко распространено насилие, нередко вспыхивают бунты заключенных.
Проблема переполнения тюрем в Венесуэле усугубляется экономическим кризисом.
Власти размещают заключенных во временных помещениях, таких как полицейский участок в Валенсии.
Согласно законодательству Венесуэлы, в полицейских участках задержанные могут находится не более 48 часов.
В некоторых участках содержится в пять раз больше заключенных, чем предусмотрено нормами, утверждает глава Una Ventana a la Libertad Карлос Ньето.
По данным организации, в прошлом году от насилия, болезней и недоедания во временных тюрьмах умерли 65 человек.
Месяц назад заключенные из другой тюрьмы в Карабобо, пытаясь устроить бунт, взяли в заложники нескольких других заключенных, а также надзирателей.