В Венесуэле сгорел полицейский участок. 68 человек погибли

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У стен полицейского участка собрались десятки родственников

Пожар в изоляторе временного содержания при полицейском участке в городе Валенсия в Венесуэле унес жизни 68 человек, сообщают местные власти.

Как утверждается, заключенные подожгли матрасы, чтобы вырваться на волю.

Когда стало известно о происходящем, у участка собрались родственники заключенных и стали пытаться прорваться в горящее здание. Полиция разгоняла их слезоточивым газом.

Это случилось после того, как в одного из полицейских был брошен камень, уточняет агентство Франс пресс.

Большинство погибших - заключенные, однако также погибли две женщины, навещавшие арестантов, сообщил главный прокурор штата Карабобо Тарек Сааб. По его словам, расследование начнется немедленно.

В данный момент ситуация под контролем, утверждает генеральный секретарь правительства штата Карабобо Хесус Сантандер. В Карабобо объявлен траур.

Что произошло в полицейском участке?

Обстоятельства происшествия до сих пор официально не установлены.

По данным неправительственной организации Una Ventana a la Libertad ("Окно в свободу"), которая отслеживает условия содержания в тюрьмах, один из заключенных завладел оружием и выстрелил в ногу полицейскому.

Вскоре после этого в камерах подожгли матрасы, и огонь стремительно распространился.

Информацию о том, что один из полицейских получил огнестрельное ранение, подтвердил и Хесус Сантандер.

Чтобы вытащить людей из горящего здания, спасателям пришлось ломать стены.

Некоторые из погибших сгорели заживо, другие задохнулись в дыму.

Как отреагировали родственники?

Узнав о пожаре, у стен полицейского участка собрались родственники.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам родственников заключенных, им не предоставили информацию о состоянии их близких

Мать одного из заключенных Аида Парра рассказала агентству Франс пресс, что последний раз видела своего сына накануне.

"Не знаю, жив ли он. Они мне ничего не сказали", - уточнила женщина.

"Я отчаявшаяся мать. Мой сын здесь неделю. Мне не предоставили никакой информации", - сказала местным СМИ Дора Бланко, мать другого заключенного.

Происшествия в тюрьмах Венесуэлы:

Август 2017: 37 погибших в полицейском участке в штате Амасонас

Март 2017: обнаружено массовое захоронение с 14 телами в тюрьме в штате Гуарико

Сентябрь 2015: Пожар в тюрьме в Токуито, 17 жертв

Январь 2013: более 60 заключенных погибли в тюрьме в Баркисимето

Венесуэльские тюрьмы известны своей переполненностью. Также в них широко распространено насилие, нередко вспыхивают бунты заключенных.

Проблема переполнения тюрем в Венесуэле усугубляется экономическим кризисом.

Власти размещают заключенных во временных помещениях, таких как полицейский участок в Валенсии.

Согласно законодательству Венесуэлы, в полицейских участках задержанные могут находится не более 48 часов.

В некоторых участках содержится в пять раз больше заключенных, чем предусмотрено нормами, утверждает глава Una Ventana a la Libertad Карлос Ньето.

По данным организации, в прошлом году от насилия, болезней и недоедания во временных тюрьмах умерли 65 человек.

Месяц назад заключенные из другой тюрьмы в Карабобо, пытаясь устроить бунт, взяли в заложники нескольких других заключенных, а также надзирателей.